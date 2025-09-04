Ông Trump xác định mục tiêu tội phạm liên bang tiếp theo, có thể điều quân đội, nói cần 2 tuần chấn chỉnh

Tiêu điểm

Tổng thống Trump hôm thứ Tư cho biết ông có thể triển khai quân đội đến New Orleans trước Chicago. Đây là một bước ngoặt so với chiều hôm trước, khi ông dường như đã chuẩn bị triển khai Vệ binh Quốc gia đến Chicago.

Họ nói gì

"Chúng tôi đang đưa ra quyết định ngay bây giờ", ông Trump phát biểu trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục.

Ông Trump nói rằng sẽ mất hai tuần để chấn chỉnh tình hình tội phạm ở New Orleans. "Dễ hơn ở D.C.", ông nói thêm.

Thành phố New Orleans và Sở Cảnh sát New Orleans đã ra tuyên bố chung vào thứ Tư, nhấn mạnh việc giảm tội phạm và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật tiểu bang và liên bang.

"Thành phố New Orleans và Sở Cảnh sát New Orleans (NOPD) vẫn cam kết duy trì đà phát triển này, đảm bảo rằng mọi khu phố đều tiếp tục cảm nhận được tác động của những nỗ lực chung này", tuyên bố cho biết.

Bối cảnh

New Orleans, một thành phố với 363.000 dân và 57% cư dân là người da đen, đã chứng kiến số vụ giết người giảm 27% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu thống kê do Hiệp hội Cảnh sát trưởng các Thành phố Lớn (MCCA) tổng hợp.

Tội phạm bạo lực và tội phạm tài sản ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm vào năm 2024, theo dữ liệu mới của FBI, với số liệu đầu năm 2025 cho thấy số vụ giết người đã giảm ở các thành phố lớn.

Tổng thống Trump vẫn tuyên bố tội phạm đang ngoài tầm kiểm soát ở các thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo như New Orleans, D.C. và Chicago, ngay cả khi tỷ lệ ở đó cũng giảm.

Trước đó, trong một động thái chưa từng có, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nắm quyền kiểm soát liên bang đối với sở cảnh sát Washington D.C. và điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia do lo ngại về tỷ lệ tội phạm của thành phố.

Ông cũng ra kế hoạch điều quân đến các thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo, bao gồm Chicago và Thành phố New York.

Tuy nhiên, ý định của Tổng thống Trump ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

Thống đốc bang Illinois Pritzker khẳng định: “Kế hoạch này chưa từng có tiền lệ và hoàn toàn không cần thiết”. Trong khi đó, Thị trưởng Chicago Johnson cũng phản đối việc triển khai quân đội liên bang tại Chicago.

Trong khi đó, Thẩm phán Charles Breyer thuộc Tòa án Liên bang Khu vực Bắc California đã ra phán quyết ngăn chặn việc huy động Vệ binh quốc gia và Thủy quân lục chiến với lý do hành động này vi phạm Đạo luật Posse Comitatus, trong đó không cho phép quân đội liên bang tham gia vào các hoạt động dân sự nếu không có sự cho phép của Quốc hội.