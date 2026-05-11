Ông Trump tuyên bố sẽ nắm giữ kho uranium làm giàu của Iran

Hoàng Vân
|

Ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ nắm giữ kho uranium làm giàu của Iran “vào một thời điểm nào đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 10/5, nhà báo Sharyl Attkisson đã hỏi ông Trump cuộc chiến với Cộng hòa Hồi giáo Iran đang ở giai đoạn nào khi Mỹ vẫn chưa kiểm soát được vật liệu phân hạch của Iran.

“Vào một lúc nào đó, chúng tôi sẽ có được nó thôi. Chúng tôi đã giám sát nó, anh biết đấy, tôi từng tạo ra một đơn vị gọi là Lực lượng Không gian… Nếu ai đó đến gần nơi đó, chúng tôi sẽ biết, và sẽ làm nổ tung họ”, ông Trump nói.

Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công chống lại Iran vào cuối tháng 2/2026 và coi cuộc chiến là một cách để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong đề xuất mới nhất, chính quyền Mỹ tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu Iran phải hứa sẽ không bao giờ phát triển loại vũ khí như vậy, ngừng mọi hoạt động làm giàu uranium và từ bỏ kho uranium làm giàu cao của mình.

Mặc dù Iran chưa công bố phản hồi đối với đề nghị mới nhất của Mỹ, nước này vẫn liên tục từ chối giao nộp kho dự trữ uranium hoặc ngừng chương trình hạt nhân dân sự.

Iran đồng thời yêu cầu Mỹ đảm bảo không gây hấn và rút quân khỏi khu vực. Nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng từ lâu đã phủ nhận kế hoạch chế tạo bom hạt nhân.

Nga đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ tiến trình hòa bình và giúp xử lý kho uranium làm giàu cao của Iran.

“Chúng tôi không chỉ đưa ra đề nghị như vậy; chúng tôi đã từng thực hiện nó một lần trước đây, vào năm 2015.

Iran hoàn toàn tin tưởng chúng tôi và điều đó không phải là không có lý do”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow hôm 9/5.

“Nga chưa bao giờ vi phạm các thỏa thuận của mình và tiếp tục hợp tác với Iran trong các chương trình năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình”, ông Putin cho biết thêm.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran đang nắm giữ hơn 400kg uranium được làm giàu đến 60%. Thông thường, uranium ở cấp độ dùng để chế tạo vũ khí cần độ làm giàu từ 90% trở lên.

Theo RT
