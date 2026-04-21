Ông Trump tuyên bố sẵn sàng nối lại hành động quân sự chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 20/4, trong cuộc phỏng vấn với PBS News, khi được hỏi về điều gì sẽ xảy ra nếu thỏa thuận ngừng bắn hai tuần hết hạn mà không có thỏa thuận mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Rất nhiều bom sẽ bắt đầu phát nổ".

Về vấn đề này, nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý, Mỹ và Iran đã nhất trí tiếp tục đàm phán tại Islamabad. Tuy nhiên, ông thừa nhận không thể chắc chắn liệu Iran có cử phái đoàn đến thủ đô Pakistan hay không.

"Tôi không biết là Iran có đồng ý đến đó hay không. Nếu họ không đến, điều đó cũng không sao cả", ông Trump khẳng định.

Khi được hỏi ông kỳ vọng gì từ các nhà đàm phán ở Islamabad, Tổng thống Trump trả lời: "Rất đơn giản. Iran không thể có vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Trump phủ nhận việc con rể mình Jared Kushner, người nằm trong phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán với Iran có xung đột lợi ích, vì ông này kinh doanh tư nhân ở Saudi Arabia và các nước khác ở Trung Đông.

"Chúng tôi không đàm phán bất cứ điều gì khác ngoài việc người Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Kushner có công việc kinh doanh ở Trung Đông, nhưng hiện tại ông ấy không tham gia đàm phán với Saudi Arabia", Tổng thống khẳng định.

Về dự báo của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, người thừa nhận giá xăng ở nước này có thể chỉ giảm xuống còn 3 USD một gallon (3,78 lít) vào năm tới, ông Trump nói: "Tôi hoàn toàn không đồng ý với nhận định của ông Wright . Tôi nghĩ giá sẽ giảm mạnh nếu cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran kết thúc”.