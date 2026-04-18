Ông Trump tuyên bố Iran 'đồng ý mọi điều khoản', Tehran lập tức bác bỏ

Diễm Châu |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã “đồng ý gần như mọi điều khoản” của Washington, bao gồm việc loại bỏ uranium làm giàu, song Tehran lập tức bác bỏ.

CBS News ngày 17/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã “đồng ý với mọi điều khoản” và sẽ phối hợp với Washington trong việc loại bỏ lượng uranium làm giàu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Trump khẳng định quá trình thu hồi vật liệu hạt nhân sẽ không có sự tham gia của bộ binh Mỹ. Khi được hỏi lực lượng nào trực tiếp thực hiện, ông chỉ cho biết đó sẽ là “người của chúng tôi”.

“Không, không có quân đội. Chúng tôi sẽ cùng họ xuống đó để thu hồi, sau đó tiếp nhận số vật liệu. Khi đã có thỏa thuận thì không cần giao tranh nữa, như vậy tốt hơn” , ông Trump cho biết.

Theo Tổng thống Mỹ, số uranium sau khi thu hồi sẽ được đưa về Mỹ. “Người của chúng tôi, cùng phía Iran, sẽ phối hợp thực hiện và sau đó đưa về Mỹ”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau phát biểu này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã ra thông cáo bác bỏ. Tuyên bố nêu rõ: “Uranium làm giàu thiêng liêng như lãnh thổ Iran và sẽ không được chuyển đi bất cứ đâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, đồng thời khẳng định việc chuyển giao uranium cho Mỹ “chưa bao giờ là một lựa chọn”.

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, ông Trump cho biết Tehran đã đồng ý chấm dứt hậu thuẫn cho các lực lượng mà Mỹ coi là các nhóm vũ trang ủy nhiệm, như Hezbollah và Hamas.

Khi được hỏi về thời điểm công bố thỏa thuận, ông Trump cho biết hai bên sẽ tiến hành các cuộc gặp vào cuối tuần này, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phong tỏa “cho đến khi đạt được kết quả”.

Trước đó, Axios đưa tin chính quyền Mỹ đang cân nhắc khả năng giải phóng 20 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy kho dự trữ hạt nhân. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ thông tin này, khẳng định: “Chúng tôi không trả dù chỉ 10 cent”.

Những tuyên bố trái chiều giữa Washington và Tehran cho thấy tiến trình đàm phán hạt nhân vẫn còn nhiều khác biệt, dù hai bên được cho là đang nối lại tiếp xúc trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
