Ông Trump tuyên bố chấm dứt 8 xung đột, 'không cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân'

Trong Thông điệp Liên bang ngày 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng “trong 10 tháng đầu tiên, tôi đã chấm dứt tám cuộc chiến”, coi đây là một trong những thành tựu đối ngoại nổi bật của chính quyền.

Theo ông Trump, các xung đột mà ông đã góp phần giải quyết gồm Israel – Hamas, Israel – Iran , Ai Cập – Ethiopia, Ấn Độ – Pakistan, Serbia – Kosovo, Rwanda – Congo, Armenia – Azerbaijan và Campuchia – Thái Lan. Tuy nhiên, một số đánh giá cho rằng tuyên bố này bị phóng đại, bởi trong ít nhất hai trường hợp được nêu, không tồn tại giao tranh quy mô đầy đủ để có thể coi là “kết thúc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong Thông điệp Liên bang ở Điện Capitol, Washington, ngày 24/2/2026. (Ảnh: AP/Matt Rourke)

Nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Trong bài phát biểu, ông Trump còn đặc biệt đề cập thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, nói rằng ông đã đàm phán để “từng con tin, cả còn sống lẫn đã chết, được đưa về nhà”, và cho rằng “không ai nghĩ điều đó có thể xảy ra”.

Thỏa thuận do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas đã giúp dừng các hoạt động quân sự quy mô lớn, giải phóng những con tin cuối cùng bị Hamas giam giữ và tăng cường viện trợ vào Gaza. Tuy nhiên, một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến kéo dài hai năm, bùng phát sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, vẫn chưa đạt được.

Cam kết cứng rắn với Iran

Chuyển sang vấn đề Iran, ông Trump tuyên bố Tehran đã phát triển các loại tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài, đồng thời đang phát triển tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Ông cho biết Iran đã được cảnh báo không được tìm cách tái xây dựng chương trình vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, nhưng “họ vẫn tiếp tục”. Tổng thống Mỹ nói Iran chưa đưa ra bảo đảm rằng họ sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta đang đàm phán với họ. Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng chúng ta chưa nghe được những lời then chốt: ‘Chúng tôi sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân ”, ông Trump nói.

Ông Trump khẳng định: “Với tư cách tổng thống, tôi sẽ tạo hòa bình ở bất cứ nơi nào có thể. Nhưng tôi sẽ không bao giờ do dự đối đầu các mối đe dọa với nước Mỹ, ở bất cứ đâu cần thiết”.

Ông nhắc lại việc Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm trước, đồng thời cho biết Washington đang tăng cường hiện diện quân sự, xây dựng lực lượng hải quân lớn nhất tại Trung Đông trong nhiều thập kỷ. Tổng thống Mỹ nói ông muốn giải quyết bất đồng bằng ngoại giao, nhưng “tuyệt đối không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân”.

“Không quốc gia nào nên nghi ngờ quyết tâm của Mỹ. Chúng tôi có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới”, ông nói thêm.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X rằng lập trường của Tehran là “hoàn toàn rõ ràng”: Iran “trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân”, đồng thời khẳng định nước này không từ bỏ quyền khai thác công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình phục vụ người dân.

Đề cập chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy Mexico

Làn sóng bạo lực bùng phát sau cái chết của thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, còn gọi là “El Mencho”. (Ảnh: AP/Armando Solis)

Ngoài ra, ông Trump còn nhắc tới chiến dịch tiêu diệt Nemesio Oseguera Cervantes , thủ lĩnh băng đảng ma túy Jalisco New Generation, còn gọi là “El Mencho”.

Quân đội Mexico đã bắn chết nhân vật này trong một chiến dịch truy bắt tại bang Jalisco, với sự hỗ trợ tình báo từ Mỹ. Chiến dịch và làn sóng bạo lực sau đó khiến khoảng 70 người thiệt mạng.

Ông Trump nói Mỹ đã “hạ gục một trong những tên trùm nguy hiểm nhất”.