Ông Trump từ chối tiết lộ kế hoạch với Iran cho các đồng minh thân cận

Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép quân sự đối với Tehran, cả hai bên đều phát tín hiệu rằng các kênh ngoại giao hậu trường vẫn đang được duy trì.

Trong những tuần gần đây, Mỹ điều động tới khu vực lực lượng mà ông Trump mô tả là “hạm đội khổng lồ và tuyệt đẹp”, dẫn đầu là tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nhằm gây áp lực buộc Iran chấp nhận các yêu cầu của Washington về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: RT)

Trả lời phỏng vấn Fox News hôm 31/1 về việc liệu Mỹ có thông báo cho các đồng minh vùng Vịnh Ba Tư về khả năng hành động quân sự hay không, ông Trump cho rằng việc tiết lộ chi tiết có thể làm suy yếu triển vọng giải pháp hòa bình.

“Chúng tôi không thể nói với họ kế hoạch. Nếu tôi nói với họ, thì cũng tệ chẳng khác nào nói cho các anh biết, thậm chí còn tệ hơn”, ông Trump nói. “Nhưng kế hoạch là Iran đang nói chuyện với chúng tôi, và chúng ta sẽ xem liệu có thể làm được điều gì hay không. Nếu không, chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Với Iran, Tehran cũng phát tín hiệu rằng đối thoại với Washington vẫn còn khả năng tiếp diễn. Ông Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran – vừa có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin – cho biết các bước chuẩn bị cho đàm phán đang có tiến triển.

“Trái với những ồn ào của cuộc chiến truyền thông được dàn dựng, các sắp xếp mang tính cấu trúc cho đàm phán đang tiến triển" , ông Larijani nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đưa ra thông điệp vừa cảnh báo vừa kiềm chế, khẳng định Tehran không tìm kiếm xung đột với Mỹ, và cho rằng xung đột sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định ông ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng cũng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai nhằm vào Iran sẽ “nghiêm trọng hơn rất nhiều” so với các đòn trước đây.

Theo các nguồn tin truyền thông dẫn lời quan chức trong chính quyền, ông Trump đang cân nhắc nhiều phương án, từ tấn công lực lượng an ninh và cơ sở hạt nhân Iran cho tới nhắm vào các quan chức, với mục tiêu kích hoạt lại các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Trong khi đó, Tehran mô tả làn sóng bất ổn – bắt đầu từ những bất mãn kinh tế vào cuối tháng 12 và leo thang thành các cuộc bạo loạn gây chết người – là một cuộc nổi dậy có sự hậu thuẫn từ bên ngoài. Iran cáo buộc các thế lực bên ngoài đã vũ trang cho người biểu tình nhằm kích động phản ứng cứng rắn của nhà nước và tạo cớ cho can thiệp.