Ông Trump trọng dụng cha của Angelina Jolie

Ngày 17/1, ông Donald Trump gây chú ý khi đăng lên mạng xã hội Truth Social thông báo quan trọng về Hollywood.

“Tôi vinh dự được thông báo Jon Voight , Mel Gibson và Sylvester Stallone là đại sứ đặc biệt tại một nơi tuyệt vời nhưng nhiều rắc rối như Hollywood, California. Họ sẽ phục vụ với tư cách đặc phái viên của tôi với mục đích đưa Hollywood, nơi đã mất nhiều khách hàng trong 4 năm qua vào tay các quốc gia nước ngoài, trở lại lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ba người tài năng này là tai mắt của tôi và tôi sẽ thực hiện những gì họ đề xuất. Nó sẽ lại trở thành, giống như Hợp chủng quốc Mỹ, thời kỳ hoàng kim của Hollywood”, tỷ phú sinh năm 1946 tuyên bố.

Ông Trump chọn Jon Voight, Mel Gibson và Sylvester Stallone (từ phải sang) làm tai mắt tại Hollywood. Ảnh: Getty Images.

Truyền thông Mỹ nhận định đây là bước đi rõ ràng của ông Trump trước tình trạng sụt giảm doanh thu phòng vé ở Mỹ sau đại dịch COVID-19, cùng với tác động tài chính từ cuộc đình công của các biên kịch và diễn viên vào năm 2023.

Theo dữ liệu từ nền tảng ProdPro, tổng sản lượng phim điện ảnh và truyền hình của Mỹ giảm 26% so với năm 2021.

Trong khi đó, Variety cho biết doanh thu phòng vé Mỹ năm 2024 giảm so với năm trước vì hoạt động của Hollywood bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công của diễn viên và biên kịch năm 2023. Con số cụ thể là 8,7 tỷ USD, giảm 3,3% so với năm 2023 và 23,5% so với năm 2019 - năm trước đại dịch cuối cùng, đạt 11,3 USD.

Bên cạnh đó, thảm họa cháy rừng thảm khốc ở Los Angeles đẩy nhiều doanh nghiệp Hollywood vào cảnh vật lộn để phục hồi, với chi phí ước tính khoảng 250 tỷ USD.

Việc ông trọng dụng Jon Voight, Mel Gibson và Sylvester Stallone là điều dễ hiểu vì họ đều thuộc hàng gạo cội, có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp phim ảnh lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, họ chọn đứng về phía ông Trump, khác với hầu hết người nổi tiếng Hollywood ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024.

Vào tháng 11/2024, Sylvester Stallone gọi ông Trump là "George Washington thứ hai" tại Gala của America First Policy Institute (Viện chính sách nước Mỹ trên hết) ở Florida.

“Chúng ta đang đứng trước một nhân vật huyền thoại thực sự. Không ai trên thế giới có thể làm được những gì ông ấy đã làm. Vì vậy, tôi rất kinh ngạc. Khi George Washington bảo vệ đất nước của mình, ông không hề biết rằng mình sẽ thay đổi thế giới. Nếu không có ông, các vị có thể tưởng tượng thế giới ra sao. Đoán xem nào? Chúng ta có George Washington thứ hai. Xin chúc mừng!”, ngôi sao Rocky phát biểu.

Mel Gibson cũng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, còn chỉ trích bà Harris là người không thông minh.

“Tôi biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu chúng ta để bà ta thắng. Điều đó không tốt. Một kết quả thảm hại, kinh khủng, không có chính sách nào đáng nói và bà ta có chỉ số IQ của một cây cọc rào”, tài tử Braveheart nói với TMZ vào tháng 10/2024.

Về phía cha Angelina Jolie , ông từng gọi ông Trump là "tổng thống vĩ đại nhất kể từ Abraham Lincoln". Vào năm 2020, tài tử Midnight Cowboy cũng bỏ phiếu cho ông Trump.

Trong khi Angelina Jolie kín tiếng về quan điểm chính trị, cha cô là người ủng hộ lâu năm của ông Trump. Ảnh: FilmMagic.

Chưa rõ công việc cụ thể của Jon Voight, Mel Gibson và Sylvester Stallone trong chính quyền mà ông Trump muốn tạo dựng.

Trong khi ông Voight và Stallone chưa bình luận gì, nhà sản xuất Gibson chia sẻ với Variety không được báo trước về thông báo từ ông Trump, mà hay tin cùng lúc với tất cả người dùng mạng xã hội khác.

“Tôi nhận được dòng thông báo cùng lúc với tất cả các bạn và cũng ngạc nhiên không kém. Tuy nhiên, tôi vẫn lắng nghe lời kêu gọi. Nhiệm vụ của tôi với tư cách công dân là cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ và hiểu biết nào mà tôi có thể”, biên kịch sinh năm 1956 nói.

Ông còn hỏi đùa liệu vai trò đại sứ đặc biệt cho mang lại cho ông một văn phòng làm việc riêng không.