Theo ông Trump, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên có tham dự hay không cuối cùng phụ thuộc vào một nhân vật đặc biệt.

Cơ hội ông Trump gặp ông Kim Jong Un

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/11 cho biết ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Trung Quốc trong tuần này. Nếu diễn ra, cuộc gặp có thể làm thay đổi đáng kể chương trình chuyến công du Đông Á của ông, theo Reuters.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), ông Trump đã nhiều lần gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong một chiến dịch ngoại giao trực tiếp chưa từng có tiền lệ.

Ông Trump cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp lại ông Kim trong nhiệm kỳ hiện tại. Tuy nhiên, trước đây ông từng đề cập đến khả năng tổ chức các cuộc gặp nhưng cuối cùng không diễn ra, trong đó có chuyến công du châu Á năm ngoái.

Các quan chức cấp cao Mỹ trước đó cho biết chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp mới trong thời gian trước mắt. Trong khi đó, Triều Tiên tuyên bố không thấy cần thiết phải đàm phán vào thời điểm này và lên án các chính sách thù địch của Mỹ.

Khi rời Nhà Trắng để đến Philippines và Trung Quốc, ông Trump nói với các phóng viên rằng nếu cuộc gặp diễn ra, địa điểm sẽ là Trung Quốc. Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên có tham dự hay không cuối cùng phụ thuộc vào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp năm 2019. Ảnh: KCNA

"(Ông Tập) đã ở đây... và chúng tôi cũng sẽ gặp Tổng thống (Nga) Putin, và có thể chúng tôi cũng sẽ gặp ông Kim Jong Un nữa", ông Trump nói.

"Vậy thì tốt rồi. Chúng ta có cơ hội đạt được nhiều thành tựu", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Đề cập đến khả năng ông Kim đến Trung Quốc, ông Trump cho biết: "Ông ấy có thể sẽ đến. Tôi không biết. Điều đó tùy thuộc vào Chủ tịch Tập Cận Bình".

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Trump.

Ngày 17/11, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn được hỏi về tuyên bố của ông Trump. Phóng viên đặt câu hỏi: "Ngày 16/11 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Trung Quốc, nhưng nói rằng chưa rõ liệu Kim Jong Un có thực sự tham dự hay không. Trung Quốc bình luận gì về vấn đề này?".

Ông Quách trả lời: "Tôi không có thông tin gì về việc này".

Cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Trung

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 16/11 cho biết cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc trong tuần này sẽ có tác động lớn đến các vấn đề toàn cầu.

Ông Trump cho biết sẽ thảo luận với ông Tập và ông Putin về giải trừ hạt nhân, vấn đề Iran và Ukraine, cùng các vấn đề thương mại và kinh tế. Tuy nhiên, các quan chức và nhà phân tích Mỹ đánh giá thấp khả năng đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào cuối ngày 16/11 rằng ông Putin có thể gặp ông Kim nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Trung Quốc.

Victor Cha, người đứng đầu chương trình nghiên cứu Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, cho rằng những phát biểu của ông Trump cho thấy ông đã đề nghị ông Tập mời ông Kim đến Trung Quốc để gặp mặt.

"Quan điểm phổ biến là Trung Quốc không muốn làm xao nhãng việc họ đăng cai APEC, nhưng tôi nghĩ rằng chiến dịch ngoại giao toàn cầu của ông Tập Cận Bình có lẽ sẽ được tăng cường nếu ông mời được tất cả các nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp đặc biệt này", ông Cha nhận định.

Nỗ lực của ông Trump nhằm nối lại đối thoại với ông Kim diễn ra 7 năm sau hội nghị thượng đỉnh cuối cùng giữa hai nhà lãnh đạo. Cuộc gặp kết thúc mà không đạt được thỏa thuận do hai bên không thể thu hẹp bất đồng về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Kể từ đó, Triều Tiên đã mở rộng đáng kể năng lực hạt nhân và tên lửa, đồng thời tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc.



