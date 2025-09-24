Ông Trump thay đổi thái độ, gọi Nga là "hổ giấy", từ bỏ 1 yêu cầu với Ukraine, tán thành NATO bắn máy bay Nga

Tiêu điểm

Vài phút sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Ba, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu rằng ông nghĩ Ukraine, với sự giúp đỡ của các đồng minh châu Âu, có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Nga.

Các bên nói gì

Khi được các phóng viên hỏi liệu các nước NATO có nên bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận hay không, ông trả lời: "Có, tôi đồng ý."

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Ba cho biết Tổng thống Donald Trump đã có một "sự thay đổi lớn" trong quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine và hai nhà lãnh đạo hiện đã hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trên thực địa.

Tổng thống Trump đã đảo ngược quan điểm, từ bỏ yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga và thay vào đó tuyên bố rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của châu Âu, "có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine về trạng thái ban đầu".

Bối cảnh

Sự thay đổi thái độ của ông là một bước ngoặt gây choáng váng. Sau cuộc gặp kéo dài ba giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hơn 5 tuần trước, ông Trump khẳng định ông Zelensky sẽ phải đối mặt với thực tế và đạt được thỏa thuận, nhượng lại lãnh thổ cho người hàng xóm lớn mạnh hơn.

Ông Trump không đưa ra lý do nào cho sự thay đổi đột ngột này

Vào tháng 2, ông đã chỉ trích ông Zelensky trong cuộc họp Phòng Bầu dục, "Ông không có quân bài nào cả", ông Trump nói.

Vào mùa xuân, ông đã vun đắp mối quan hệ với Tổng thống Nga Putin. Mùa hè này, ông đã trải thảm đỏ đón tiếp ông Putin ở Alaska.

Theo New York Times, có vẻ Tổng thống Trump đã rất thất vọng với ông Putin vì đã không thực hiện đàm phán với Ukraine.

Ông nói thêm rằng lực lượng của ông Putin chỉ là "hổ giấy" - trái ngược với cách ông từng mô tả quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này trước đây. Ông cũng viết về những hàng dài xếp hàng mua xăng và số tiền khổng lồ mà Nga đã chi cho cuộc chiến. "Putin và Nga đang gặp rắc rối lớn về kinh tế", ông nói, Washington Post đưa tin.