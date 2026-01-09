Ông Trump sắp gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela tại Nhà Trắng

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Hannity trên kênh Fox News , ông Trump được hỏi liệu có kế hoạch gặp bà Machado sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hay không.

“Tôi được biết bà ấy sẽ đến vào tuần tới và tôi mong được gặp bà”, ông Trump trả lời.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi khi được liên hệ để cung cấp thêm chi tiết về cuộc gặp.

Nếu diễn ra, đây sẽ là lần đầu ông Trump gặp bà Machado. Trước đó trong tuần, bà Machado cho biết chưa có cuộc trao đổi nào với tổng thống Mỹ kể từ khi bà giành giải Nobel Hòa bình hồi tháng 10 năm ngoái.

Tương lai chính trị của Venezuela hiện vẫn chưa rõ ràng. Cuối tuần qua, ông Trump từng bác bỏ khả năng hợp tác với bà Machado, cho rằng bà “không có đủ sự ủng hộ và uy tín trong nước”.

Ông cũng nói với Fox News rằng Venezuela, hiện do quyền Tổng thống Delcy Rodriguez lãnh đạo, sẽ cần thêm thời gian để có thể tổ chức bầu cử.

“Chúng ta phải tái thiết đất nước. Họ không thể tổ chức bầu cử ngay bây giờ. Họ thậm chí còn chưa biết cách tổ chức một cuộc bầu cử”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez, tại lễ “Thăng cấp và Trao huân chương cho các Anh hùng và Liệt sĩ”, vinh danh các quân nhân và nhân viên an ninh Venezuela và Cuba thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ. (Ảnh: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria)

Venezuela là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Ngành dầu khí nước này đang trở thành trọng tâm trong chính sách của chính quyền Trump.

Một quan chức cấp cao nói với Reuters rằng Venezuela sẽ bắt đầu bán dầu cho Mỹ ngay lập tức, với lô hàng ban đầu khoảng 30-50 triệu thùng và sẽ tiếp tục vô thời hạn.

Ông Trump cho biết sẽ gặp các lãnh đạo tập đoàn dầu khí tại Nhà Trắng ngày 9/1. Theo ông, các công ty này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela.

“ Họ sẽ xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí. Họ sẽ chi ít nhất 100 tỷ USD. Venezuela có nguồn dầu tuyệt vời, chất lượng rất cao và trữ lượng khổng lồ”, ông nói.

Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền quân sự của ông Trump với Venezuela

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Venezuela, Thượng viện Mỹ ngày 8/1 đã thông qua các nghị quyết nhằm hạn chế quyền tiến hành hành động quân sự của Tổng thống Donald Trump đối với quốc gia Nam Mỹ này nếu không có sự cho phép của Quốc hội, theo Reuters .

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump ra lệnh cho lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ tại thủ đô Caracas hôm 3/1.

Theo Guardian , nghị quyết do Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine soạn thảo. Ngay cả khi được Thượng viện thông qua, văn bản vẫn cần được Hạ viện phê chuẩn và phải có chữ ký của Tổng thống Trump mới có hiệu lực.

Nhiều nhà lập pháp coi đây là một “thắng lợi quan trọng”, cho rằng Hiến pháp Mỹ trao quyền quyết định việc đưa quân ra chiến trường cho Quốc hội, không phải cho tổng thống.

“Không ai trong chúng ta muốn tổng thống, dù là người này hay bất kỳ ai khác, đưa con trai, con gái của người dân Mỹ ra chiến trường mà không có thông báo, tham vấn, tranh luận và bỏ phiếu tại Quốc hội”, Thượng nghị sĩ Tim Kaine nói.

Giới quan sát đánh giá cuộc bỏ phiếu là một đòn giáng chính trị mạnh vào Tổng thống Trump. Đáp lại, ông viết trên mạng xã hội Truth Social rằng nghị quyết “gây tổn hại nghiêm trọng đến năng lực tự vệ và an ninh quốc gia của Mỹ, làm suy yếu vai trò của tổng thống với tư cách Tổng tư lệnh quân đội”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Ông cũng tuyên bố 5 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận “không xứng đáng được tái đắc cử”, đồng thời gọi Đạo luật Quyền lực Chiến tranh – văn bản nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh đơn phương của tổng thống – là “vi hiến”.

Sau cuộc đột kích hôm thứ Bảy, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công Caracas và bắt giữ Tổng thống Maduro, đưa ông sang New York để hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến “khủng bố ma túy”, ông Trump thừa nhận không thông báo trước cho Quốc hội vì cho rằng “Quốc hội thường làm lộ thông tin”.

Tuyên bố này đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong phe Dân chủ và một bộ phận nghị sĩ Cộng hòa, những người cho rằng cuộc đột kích là trái luật và có nguy cơ kéo Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài.