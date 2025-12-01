Ông Trump ra tối hậu thư yêu cầu ông Maduro rời Venezuela ngay lập tức

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư yêu cầu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro từ bỏ quyền lực và rời khỏi Venezuela ngay lập tức trước khi tuyên bố phong tỏa không phận nước này, Fox News đưa tin.

Hôm 30/11, Tổng thống Mỹ xác nhận cuộc gọi đã diễn ra và nói với các phóng viên rằng: "Tôi sẽ không nhận xét nó tốt hay tệ, đó chỉ là một cuộc điện thoại".

Cả chính phủ Mỹ lẫn Venezuela đều không cung cấp thêm chi tiết về các chủ đề được thảo luận trong cuộc trò chuyện rất bất thường này, vốn được cho là diễn ra vào ngày 21/11.

Tuy nhiên, các nguồn tin nói với tờ Miami Herald rằng Tổng thống Mỹ đã gửi một "thông điệp thẳng thừng" tới người đồng cấp Nam Mỹ, người đang là tâm điểm của chiến dịch gây áp lực kéo dài 4 tháng, trong đó ông Trump đã ra lệnh triển khai một lực lượng hải quân lớn ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela.

"Ông có thể cứu bản thân và những người thân cận nhất, nhưng ông phải rời khỏi đất nước ngay bây giờ", Miami Herald dẫn lời được cho là phát ngôn của ông Trump.

Theo nguồn tin của Miami Herald, ông Trump đề nghị cho ông Maduro, vợ và con trai ông ta một lối đi an toàn "chỉ khi ông đồng ý từ chức ngay lập tức".

Dù vậy, Tổng thống Venezuela được cho là đã ngay lập tức từ chối từ bỏ quyền lãnh đạo và đưa ra một loạt yêu cầu đối ứng, bao gồm quyền miễn trừ truy tố trên toàn thế giới và được phép nhường quyền kiểm soát chính trị nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát quân đội.

Các quan chức Mỹ tiết lộ với Fox News rằng cuộc đối thoại đã bị đình trệ và chỉ trong vòng vài giờ, Washington đã có động thái leo thang mạnh mẽ.

Theo Miami Herald, không có thêm liên lạc trực tiếp nào giữa hai nhà lãnh đạo và cuộc thảo luận đầu tiên là do Brazil, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp.