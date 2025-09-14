Ông Trump ra tối hậu thư về xung đột Ukraine cho tất cả thành viên NATO

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 12/9, Tổng thống Trump đã chỉ trích các nước NATO vì cái mà ông gọi là sự không sẵn lòng hành động đủ để chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

"Tôi sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt lớn đối với Nga... khi tất cả các quốc gia NATO ngừng mua dầu của Nga", ông Trump viết, lập luận rằng, cam kết của NATO "để giành chiến thắng ít hơn 100%, và việc một số nước mua dầu của Nga là điều gây sốc", đồng thời nói thêm rằng, "điều này làm suy yếu đáng kể vị thế đàm phán và quyền mặc cả của các bạn đối với Nga".

Tổng thống Mỹ cũng đề xuất các thành viên NATO áp thuế từ 50% đến 100% đối với Trung Quốc, ông cho biết, mức thuế này sẽ được dỡ bỏ sau khi xung đột Ukraine kết thúc, coi đây là đòn bẩy bổ sung buộc Nga phải chấm dứt chiến sự.

Kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, Bắc Kinh đã tự định vị mình là một bên trung lập, khẳng định không hỗ trợ bất kỳ bên nào.

Các quan chức NATO và người đứng đầu các quốc gia EU vẫn chưa bình luận về lời kêu gọi của ông Trump.

Bài đăng của người đứng đầu Nhà Trắng xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy EU áp đặt thêm thuế quan không chỉ đối với Trung Quốc mà còn đối với Ấn Độ vì nước này vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, người phát ngôn Ủy ban châu Âu không tiết lộ chi tiết về các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhưng cho biết EU "đã hợp tác với tất cả các đối tác toàn cầu có liên quan, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc, trong bối cảnh nỗ lực thực thi lệnh trừng phạt của mình".

Trong khi đó, EU đang hoàn tất việc soạn thảo gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga. Mặc dù nội dung chính xác của gói trừng phạt này vẫn chưa rõ ràng, nhưng dự kiến nó sẽ nhắm vào ngành xuất khẩu dầu mỏ và lĩnh vực ngân hàng của nước này.

Trong khi EU cam kết sẽ loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga vào năm 2027, một số thành viên của khối, đáng chú ý nhất là Hungary và Slovakia, đã phản đối đề xuất này, với lý do các nước này phụ thuộc vào nguồn dầu thô được cung cấp thông qua đường ống Druzhba.

Nga lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây là "bất hợp pháp", tuyên bố rằng, chúng không chỉ không làm chệch hướng nền kinh tế quốc gia mà còn tạo động lực cho sự phát triển trong nước.