Ông Trump phản ứng trước đề nghị gia hạn hiệp ước hạt nhân của ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi trả lời phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 5/10, ông Trump đã phản ứng tích cực với đề xuất của người đồng cấp Nga, Tổng thống Vladimir Putin, về việc gia hạn thỏa thuận kiểm soát vũ khí còn lại giữa 2 nước thêm một năm.

Ông Trump nói: “Nghe có vẻ là một ý hay đối với tôi.”

Phát biểu của ông Trump được đón nhận bởi cố vấn kinh tế Kirill Dmitriev của Tổng thống Putin và là một trong những nhân vật chủ chốt trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Washington.

Ông Kirill Dmitriev viết trên Telegram rằng quan điểm của Tổng thống Trump cho thấy Washington và Moscow “khá có khả năng” sẽ gia hạn thỏa thuận.

Tháng trước, Tổng thống Nga đã phát tín hiệu Moscow sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược 2010 (New START) thêm một năm, với điều kiện phía Mỹ đáp trả và kiềm chế không thực hiện các hành động có thể làm phá vỡ trạng thái hạt nhân hiện tại.

Đầu tuần này, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Washington vẫn chưa phản hồi đề nghị này.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí còn lại giữa Mỹ và Nga, theo đó giới hạn mỗi bên không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai và 700 hệ thống phóng triển khai, nếu không được gia hạn sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2026.