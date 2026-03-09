Theo New York Times, một video mới được công bố bổ sung thêm bằng chứng cho thấy một tên lửa của Mỹ có khả năng đã bắn trúng một trường tiểu học ở Iran, nơi 175 người, nhiều người trong số đó là trẻ em, được báo cáo là đã thiệt mạng.

Video được hãng thông tấn Mehr của Iran đăng tải lên hôm Chủ nhật và được tờ New York Times xác minh, cho thấy một tên lửa hành trình Tomahawk bắn trúng một căn cứ hải quân cạnh trường học ở thị trấn Minab vào ngày 28/2. Quân đội Mỹ là lực lượng duy nhất tham gia vào cuộc xung đột sử dụng tên lửa Tomahawk.

Vị trí của trường nữ sinh (khung màu vàng)

Một loạt bằng chứng được tờ Times thu thập, bao gồm hình ảnh vệ tinh, bài đăng trên mạng xã hội và các video đã được xác minh, cho thấy tòa nhà trường tiểu học Shajarah Tayyebeh đã bị hư hại nghiêm trọng bởi một cuộc tấn công chính xác xảy ra cùng lúc với các cuộc tấn công vào căn cứ hải quân.

Đoạn video về cuộc tấn công, được nhóm nghiên cứu Bellingcat đưa tin đầu tiên, đã được New York Times xác minh độc lập. Tờ New York Times đã so sánh các đặc điểm có thể nhìn thấy trong đoạn phim với hình ảnh vệ tinh được chụp vài ngày sau các cuộc tấn công ở Minab.

Cụ thể, một phân tích về đoạn video cho thấy tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà được mô tả là phòng khám y tế trong căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Những cột khói và mảnh vỡ bốc lên từ tòa nhà sau khi nó bị trúng bom, cùng với tiếng la hét từ xa của những người chứng kiến.

Khi máy quay lia sang bên phải, những cột bụi và khói lớn đã bốc lên từ khu vực xung quanh trường tiểu học, cho thấy trường học đã bị trúng bom ngay trước cuộc tấn công vào căn cứ hải quân.

Một số tòa nhà khác bên trong căn cứ hải quân cũng bị trúng bom trong cuộc tấn công, theo phân tích hình ảnh vệ tinh.

Vũ khí trong video mới được xác định là tên lửa hành trình Tomahawk, một loại vũ khí mà cả quân đội Israel lẫn quân đội Iran đều không sở hữu. Hàng chục tên lửa Tomahawk đã được các tàu chiến của Hải quân Mỹ phóng vào Iran kể từ ngày 28/2, khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu.

Khi được một phóng viên hỏi rằng liệu Mỹ có phải là bên đã tấn công trường học hay không, Tổng thống Trump nói: "Không. Theo ý kiến của tôi và dựa trên những gì tôi đã thấy, việc đó do Iran thực hiện". "Như các bạn biết đấy, vũ khí của họ rất thiếu chính xác", ông Trump nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người đứng cạnh ông Trump, cho biết Lầu Năm Góc đang điều tra vụ việc.

Trước đó, Reuters đưa tin, trích lời các điều tra viên quân sự Mỹ cho rằng nhiều khả năng lực lượng Mỹ phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nhằm vào một trường nữ sinh ở Iran khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng.

CNN cũng dẫn lời Jenzen-Jones - một chuyên gia về đạn dược và giám đốc của Cơ quan Nghiên cứu Vũ khí (ARES), rằng khó có khả năng vụ việc do hệ thống phòng không Iran bắn nhầm vì hình ảnh gần đây cho thấy các tòa nhà đã bị hư hại đáng kể, cho thấy chúng đã bị tấn công bằng đạn dược dẫn đường chính xác được thả từ trên không, chứ không phải là "tên lửa phòng không bắn nhầm".

Lời giải thích khả dĩ nhất cho vụ tấn công trường học, theo Jenzen-Jones, là Mỹ đã vô tình tấn công cơ sở này trong khi đang thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ hải quân, theo Jenzen-Jones.