Ông Trump nói Ukraine đang thua, Tổng thống Zelensky chấp nhận từ bỏ hy vọng, Nga vẫn tiếp tục tấn công

Ukraine chấp nhận từ bỏ hy vọng gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine đã gặp gỡ các nhà đàm phán của Mỹ về kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Nga. Ông cho biết sẽ từ bỏ hy vọng gia nhập NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp các nhà đàm phán của Tổng thống Trump tại Đức hôm Chủ nhật trong một vòng đàm phán được xem là quan trọng nhằm đạt được thỏa thuận về kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Nga.

Trong bối cảnh ông Trump thúc ép ông Zelensky chấp nhận một thỏa thuận, nói rằng Ukraine đang bị thua, ông Zelensky đã nói rõ rằng đất nước sẵn sàng thỏa hiệp về một số vấn đề.

Trước cuộc gặp, ông nhắc lại rằng Ukraine sẽ từ bỏ hy vọng gia nhập NATO, ít nhất là hiện tại, miễn là nhận được các đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ Mỹ. Nhưng ông Zelensky cũng nhắc lại rằng Ukraine không nhượng lại lãnh thổ mà họ hiện đang kiểm soát, như chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất.

Cuộc gặp kéo dài hơn 5 giờ và sẽ tiếp tục vào thứ Hai, theo văn phòng Tổng thống Ukraine.

Ông Zelensky cũng dự kiến gặp các lãnh đạo châu Âu. Cuối tuần này, các thành viên Liên minh châu Âu dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc có sử dụng một phần trong số 210 tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga tại châu Âu, tương đương khoảng 245 tỷ USD, để cho Ukraine vay vào năm 2026 và 2027 hay không.

Ukraine nhượng bộ, Nga vẫn tiếp tục tấn công

Kế hoạch của Mỹ thúc đẩy Ukraine đồng ý đổi đất ở miền đông Ukraine để lấy hòa bình, bao gồm cả khu vực Donetsk phía đông, và từ bỏ hy vọng gia nhập NATO.

Mỹ muốn tạo ra một "vùng kinh tế tự do" ở khu vực đó, hoạt động như một vùng đệm giữa lãnh thổ Ukraine và khu vực Ukraine do Nga kiểm soát, ông Zelensky cho biết tuần trước.

Tối thứ Tư, Ukraine đã gửi cho Mỹ một kế hoạch hòa bình riêng, trong đó không nhượng lại bất kỳ vùng đất nào mà nước này hiện đang kiểm soát. Kế hoạch nêu rõ rằng bất kỳ quyết định nào về việc từ bỏ lãnh thổ của Ukraine đều cần phải được đưa ra bỏ phiếu tại Ukraine.

Nga vẫn tiếp tục tấn công vào lưới điện của Ukraine.

Ông Zelensky nói với các phóng viên hôm Chủ nhật trước cuộc gặp rằng ông vẫn chưa nhận được phản hồi từ các đại diện Mỹ về phiên bản của Ukraine. Ông cũng cho biết Ukraine sẵn sàng đạt được thỏa thuận ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Nhưng ông Zelensky cũng bày tỏ sự hoài nghi về một "vùng kinh tế tự do". Quân đội Ukraine sẽ bị buộc phải rút khỏi vùng này, bao gồm các thành phố quan trọng như Kramatorsk và Sloviansk. Tổng thống Ukraine đặt câu hỏi tại sao quân đội Nga lại không phải rút khỏi một số khu vực mà họ đang kiểm soát.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Putin sẵn sàng đồng ý với bất kỳ kế hoạch nào để chấm dứt chiến tranh. Ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình tiến triển, Nga vẫn tiếp tục tấn công lưới điện của Ukraine và từ từ tiến sâu dọc theo chiến tuyến ở phía đông.