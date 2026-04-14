Ông Trump nói diệt 158 tàu: Hải quân Iran đang dưới đáy biển, 2 tàu kịp qua Hormuz trước khi Mỹ phong tỏa

Minh Khôi |

Tổng thống Trump tuyên bố rằng Hải quân Mỹ sẽ tấn công bất kỳ tàu nào của Iran cố gắng vượt qua eo biển Hormuz.

Lệnh phong tỏa Hormuz của Mỹ có hiệu lực

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã "tiêu diệt" 158 tàu của Iran như một phần của lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt. "Hải quân Iran đang nằm dưới đáy biển", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ cho rằng những tàu mà họ chưa đánh trúng là "tàu tấn công nhanh" của Iran, không được coi là "mối đe dọa lớn" đối với lệnh phong tỏa của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump hôm thứ Hai tuyên bố rằng Hải quân Mỹ sẽ tấn công bất kỳ tàu nào của Iran cố gắng vượt qua eo biển Hormuz. "Cảnh báo: Nếu bất kỳ tàu nào trong số này đến gần khu vực phong tỏa của chúng ta, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức", ông viết trên mạng xã hội.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết sẽ phong tỏa tất cả các cảng và khu vực ven biển vùng Vịnh của Iran vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Hai (giờ Mỹ)

Lệnh phong tỏa sẽ áp dụng cho tất cả các tàu thuyền, bất kể quốc tịch.

2 tàu kịp đi qua: Có liên quan đến Iran

Vài giờ trước khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các tàu từ các cảng của Iran có hiệu lực vào thứ Hai, hai tàu có liên quan đến Iran đã rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, theo Kpler, một công ty theo dõi tàu toàn cầu.

Các vụ vượt biển này cho thấy mặc dù số lượng tàu thuyền đi qua eo biển đã giảm mạnh, nhưng các tàu có liên hệ với Iran vẫn tiếp tục di chuyển qua tuyến đường thủy này với tần suất gần bằng thời điểm trước các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel vào cuối tháng Hai, theo Kpler. Lượng dầu vận chuyển qua eo biển trong 4 tuần tính đến Chủ nhật trung bình đạt 2,2 triệu thùng mỗi ngày.

Lượng tàu đi qua Hormuz, số liệu ngày 12/4

Một trong những con tàu, tàu chở dầu Auroura mang cờ Panama, được cho là đang chở một lượng naphtha của Iran, một loại sản phẩm dầu mỏ.

Tàu chở dầu thứ hai, New Future, đã bốc dỡ dầu diesel tại cảng Hamriyah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và mang cờ Quần đảo Marshall. Ba chuyến giao dịch trước đó của New Future là với Iran.

Alexis Ellender, một nhà phân tích tại Kpler, cho biết "vẫn còn một lượng nhỏ hàng hóa được vận chuyển qua" vào thứ Hai trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Số lượng tàu trung bình đi qua eo biển Hormuz trước chiến tranh là hơn 120 chiếc mỗi ngày. Chỉ có 28 tàu đi qua trong hai ngày qua, bao gồm 14 tàu vào Chủ nhật, chủ yếu là các tàu có liên hệ với Iran.

Arsenio Dominguez, người đứng đầu Tổ chức Hàng hải Quốc tế, cơ quan của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm về an toàn và an ninh hàng hải, hôm thứ Hai cho biết việc phong tỏa hải quân là vi phạm luật pháp quốc tế. Ông phát biểu tại một cuộc họp báo ở London rằng các quốc gia "không có quyền phong tỏa một eo biển quốc tế được sử dụng cho giao thông hàng hải quốc tế".

Ông Dominguez cho biết tình hình ở khu vực eo biển Hormuz vẫn là mối quan ngại nghiêm trọng, với 20.000 thủy thủ trên 1.600 tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư.

"Luôn có nguy cơ tàu bị nhắm mục tiêu hoặc tấn công, điều này tất nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của các thủy thủ", ông nói. Ông cũng cho biết thêm, sự gián đoạn đối với vận tải biển quốc tế đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu và an ninh lương thực.

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
