Ông Trump nói con trai Barron hết mắc Covid-19 “trong 15 phút”

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng, hệ miễn dịch của Barron rất khỏe mạnh.

Ông Trump nhớ lại cuộc trao đổi giữa ông với bác sĩ về kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của Barron: “Tôi đã hỏi có chuyện gì xảy ra với Barron vậy, bác sĩ?”. Bác sĩ trả lời: “Thưa ông, cậu ấy đã có kết quả dương tính”.

“15 phút sau, tôi tiếp tục hỏi tình hình của Barron như thế nào?”. Đáp lại, bác sĩ nói: “Thưa ông, nó (virus SARS-CoV-2) đã biến mất”.

Câu chuyện Tổng thống Trump kể lại dường như nhằm thúc đẩy việc mở cửa lại hoạt động giảng dạy trực tiếp tại trường học, điều mà nhiều tiểu bang tại Mỹ vẫn chưa thực hiện do lo ngại về vấn đề sức khỏe.

Trong các cuộc vận động tranh cử gần đây trên khắp đất nước, ông Trump đã sử dụng câu chuyện cậu con trai út Barron hồi phục Covid-19 nhanh chóng làm ví dụ cho lý do tại sao các trường học nên mở cửa trở lại.

“Hãy mở cửa trở lại trường học. Đó là sự thật. Con trai tôi có kết quả dương tính với virus và 15 phút sau, bác sĩ nói, cậu ấy vẫn ổn”, Tổng thống Trump nói trong cuộc vận động tranh cử.

Theo Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ, có khoảng 792.000 trẻ em tại Mỹ đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Tính đến ngày 22/10, hiệp hội này chỉ ra rằng, trẻ em chiếm 11% tổng số ca mắc Covid-19 tại Mỹ.

Mặc dù cơ quan trên không đưa ra con số cụ thể về các trường hợp nhập viện và tử vong theo độ tuổi, nhưng họ lưu ý rằng, việc trẻ em phải nhập viện hoặc tử vong do Covid-19 là điều “hiếm gặp”.

Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ cũng báo cáo rằng, số lượng trẻ em bị bệnh nặng do Covid-19 là không nhiều. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em do nhiễm SARS-CoV-2 chỉ từ 0-0.23%, trong đó có 16 bang tại Mỹ chưa ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19 ở trẻ em./.