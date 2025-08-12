Ông Trump nói chỉ cần vài phút để hiểu ý định của ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/8. (ảnh: AP)

"Vào cuối cuộc gặp đó, có lẽ chỉ trong 2 phút, tôi sẽ biết chính xác có thể đạt được thỏa thuận hay không", ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 11/8. Tổng thống Mỹ triệu tập cuộc họp để công bố kế hoạch điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Washington để trấn áp tội phạm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, cuộc gặp với Tổng thống Putin vào ngày 15/8 tại Alaska sẽ "thực sự là cuộc gặp thăm dò". Ông nói thêm rằng "nó sẽ tốt, nhưng cũng có thể xấu".

"Chúc may mắn, hãy tiếp tục chiến đấu. Hoặc tôi có thể nói, chúng ta có thể đạt được thỏa thuận", Tổng thống Trump nói.

Nga muốn giữ lại những thành quả mà lực lượng của họ giành được kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, còn Tổng thống Mỹ Trump muốn hai bên đều phải nhượng bộ để có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Việc ông Trump háo hức đạt được thỏa thuận khiến Ukraine và châu Âu lo ngại lợi ích sẽ bị ảnh hưởng, nhất là khi cuộc gặp thượng đỉnh không có sự tham gia của Ukraine.

Tại cuộc họp báo ngày 11/8, ông Trump nhiều lần né tránh câu hỏi về việc để Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tham gia cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin. Nhà lãnh đạo Mỹ còn nói rằng tổng thống Ukraine đã tham dự "rất nhiều cuộc họp" mà không thể ngăn chặn được cuộc xung đột.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ông Zelensky đã nắm quyền trong suốt thời gian xảy ra cuộc xung đột và "không có gì xảy ra" trong giai đoạn đó.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, việc Tổng thống Putin đến Mỹ để tham dự cuộc gặp ngày 15/8, thay vì yêu cầu ông Trump đến Nga, là điều "rất đáng trân trọng".

Tổng thống Trump cũng nhắc lại rằng, bất kỳ thỏa thuận lớn nào cũng có thể bao gồm việc trao đổi đất đai, nhưng ông không giải thích thêm.

Châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy để có sự tham gia của Ukraine, vì họ lo ngại tình hình có thể diễn biến theo hướng có lợi cho Mátxcơva.

Đức đang chuẩn bị mời ông Trump, ông Zelensky, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và một số nhà lãnh đạo châu Âu khác tham dự một cuộc họp trực tuyến vào ngày 13/8.

Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết, mục đích của cuộc họp là tìm kiếm thêm các biện pháp gây áp lực với Nga, chuẩn bị cho tiến trình đàm phán hòa bình cũng như "các vấn đề liên quan đến yêu sách lãnh thổ và an ninh".

Ông Steffen Meyer - người phát ngôn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cho biết Chính phủ Đức "luôn nhấn mạnh biên giới không được phép dịch chuyển bằng vũ lực", và Ukraine cần tự quyết định số phận của mình "một cách độc lập và tự chủ".