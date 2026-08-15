Ông Trump ngăn chặn Israel tấn công vào Syria

Ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã ngăn chặn yêu cầu của Israel về việc tiến hành các cuộc tấn công ở Syria.

Chiến đấu cơ F-16 của Israel.

Theo kênh truyền hình Channel 13 của Israel, Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực đáng kể trong những tuần gần đây để củng cố ảnh hưởng của mình ở Syria, trong khi Israel tìm kiếm sự chấp thuận của Mỹ cho một cuộc tấn công khác vào nước này.

Tuy nhiên, không giống như những lần trước, ông Trump đã ngăn chặn các cuộc tấn công theo kế hoạch của Israel vào Syria.

Kênh truyền hình 13 mô tả diễn biến này là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ giữa Israel và Mỹ đang xấu đi, đồng thời chỉ ra mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Năm ngoái, một loạt các cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào một số căn cứ trọng yếu ở miền Tây và Trung Syria.

Các báo cáo sau đó tiết lộ, cuộc tấn công này nhằm ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập sự hiện diện ở đó với sự hợp tác của Tổng thống Syria al-Sharaa.

Một báo cáo gần đây mô tả sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Tây Syria, đặc biệt là dọc theo bờ biển, mặc dù vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ Syria hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù sự sụp đổ của chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria đã dẫn đến các cuộc đàm phán giữa Israel với Syria, nhưng những nỗ lực đạt được một thỏa thuận an ninh cho đến nay vẫn thất bại.

Đã có những báo cáo về việc Israel ngày càng lo ngại về chính phủ mới của Syria.

Tuần trước, Mỹ đã làm trung gian hòa giải một thỏa thuận giữa Syria và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, cho phép nước này thu hồi vật liệu hạt nhân từ một cơ sở bí mật ở Syria.

Thỏa thuận này được cho là đạt được sau khi Israel đe dọa tấn công cơ sở này, được gọi là “Địa điểm 99”.

Cũng có những báo cáo về mối lo ngại ở Israel đối với nỗ lực tái thiết lực lượng không quân của Syria, đặc biệt là sau khi 2 máy bay chiến đấu ném bom thời Liên Xô được phát hiện bay trên không phận nước này sau khi được phục hồi.

Giới quốc phòng Israel thực sự lo ngại điều này có thể đe dọa quyền tự do hành động của họ trong không phận Syria.

Mặc dù Syria rất mong muốn đạt được thỏa thuận với Israel, nhưng điều này vẫn rất khó xảy ra.

Israel đã nhiều lần bác bỏ yêu cầu rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng ở miền Nam Syria sau khi chính quyền Assad sụp đổ.

Những diễn biến gần đây cho thấy, Nhà nước Do Thái hoàn toàn không tin tưởng Syria, coi liên minh ngày càng lớn mạnh giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ là một mối đe dọa.