Ông Trump: Nga và Ukraine sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán

Trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, khi được hỏi liệu ông có dự định tăng cường áp lực để đạt thỏa thuận hòa bình ở Ukraine hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời rằng ông đã và đang làm điều đó cùng với NATO.

"Chúng tôi đang gia tăng áp lực. Tất cả chúng ta đều đang gia tăng áp lực. NATO rất tuyệt vời... Chúng tôi đang bán rất nhiều vũ khí cho NATO và tôi đoán là phần lớn sẽ chuyển cho Ukraine. Điều đó tùy thuộc vào họ. Nhưng họ đang mua vũ khí từ Mỹ. Chúng tôi sản xuất những vũ khí tốt nhất thế giới", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, ông Trump nhấn mạnh Ukraine và Nga sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán. "Đó là cuộc xung đột khủng khiếp, tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II... Tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta có rất nhiều lý do để họ làm điều đó và tôi nghĩ họ sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán thôi", Tổng thống Mỹ phát biểu.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tái khẳng định ông có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, Tổng thống Trump luôn nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Trump từng có nhiều cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vào tháng 8, hai vị Tổng thống thậm chí còn gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Alaska.

Tuy nhiên, ông Putin bác bỏ đề xuất của ông Trump về lệnh ngừng bắn hoàn toàn giữa Nga và Ukraine. Sau cuộc gặp, Nga tăng cường cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận ông Putin đã làm ông thất vọng và nói rằng mối quan hệ tốt đẹp của họ chẳng có ý nghĩa gì.

Hồi tháng 9, Tổng thống Trump cũng tuyên bố cuộc xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine sẽ kết thúc và mọi thứ sẽ được thực hiện đúng đắn. Ông nói thêm rằng tin tốt có thể sẽ sớm đến.

Theo Tổng thống Mỹ, mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đang rất tệ, nhưng giải pháp chấm dứt xung đột sẽ được tìm ra.

Đọc thêm