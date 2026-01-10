Ông Trump: Mỹ sẽ kiểm soát 55% lượng dầu mỏ thế giới

Một giàn khoan dầu ở Venezuela.

Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, đã quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ vào những năm 2000 dưới thời Tổng thống cánh tả Hugo Chavez.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viện dẫn việc quốc hữu hóa "không công bằng" này là một trong những lý do ông đã cử biệt kích bắt cóc người kế nhiệm ông Chavez, Tổng thống Nicolas Maduro, từ khu nhà riêng của ông ở Caracas hôm 3/1.

“Chúng ta sẽ hợp tác với Venezuela”, ông Trump nói hôm 9/1 trong cuộc họp với các giám đốc điều hành các tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips tại Nhà Trắng.

“Các công ty Mỹ sẽ có cơ hội tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela, và cuối cùng tăng sản lượng dầu lên mức chưa từng thấy trước đây. Khi cộng Venezuela và Mỹ lại, chúng ta nắm giữ 55% lượng dầu mỏ của thế giới”, ông Trump nói thêm.

Sau cuộc gặp, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố, các công ty Mỹ sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ đô la vào sản xuất dầu mỏ của Venezuela. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Exxon, Darren Woods, cho rằng, Venezuela "không thể đầu tư" nếu không có sự cải tổ các quy định và tái cấu trúc ngành năng lượng.

Mặc dù chính phủ Venezuela chưa xác nhận việc cho phép các công ty Mỹ tiếp cận khu vực này, nhưng bà Delcy Rodriguez, một đồng minh thân cận của ông Maduro, người đã nhậm chức tổng thống lâm thời trong thời gian ông vắng mặt, cho biết, Caracas sẵn sàng hợp tác trong các dự án năng lượng với tất cả các bên, bao gồm cả Mỹ.