Ông Trump: Mở rộng trấn áp các băng đảng ma túy, 'đánh mạnh trên bộ'

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ mở rộng các chiến dịch trấn áp các băng đảng ma túy, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity trên Fox News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã chặn được 97% lượng ma túy vào Mỹ bằng đường biển, và bây giờ sẽ bắt đầu đánh mạnh trên bộ” , ông Trump tuyên bố. “Các băng đảng đang "điều hành" Mexico. Thật đau lòng khi chứng kiến những gì đang xảy ra với đất nước đó”.

Tổng thống Trump cũng cho rằng ma túy đã “giết 250,000-300,000 người ở Mỹ mỗi năm”.

Đây là cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên của ông kể từ sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ông Trump ca ngợi các binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch tại Venezuela, gọi họ là một “đội ngũ tuyệt vời”.

“Nhà của [ông Maduro] nằm giữa một pháo đài, với hàng nghìn người và binh lính”, ông cho biết. “Vậy mà chúng ta đã tiến thẳng vào giữa pháo đài đó. Ai có thể nghĩ làm được điều này mà không mất một ai? Kế hoạch được chuẩn bị rất hoàn hảo. Tướng ‘Razin Caine’ và Pete Hegseth thật tuyệt vời".

Bên cạnh việc công bố kế hoạch mở rộng chiến dịch trấn áp các băng đảng ma túy, Tổng thống Trump cũng đề cập đến đường lối đối ngoại mà những người ủng hộ ông gọi là “Học thuyết Donroe”.

Theo ông Trump, đây là cách tiếp cận đặt trọng tâm vào an ninh khu vực và kiểm soát các mối đe dọa xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy và nhập cư trái phép.

“Họ gọi đó là ‘Donroe’. Tôi không đặt tên như vậy, nhưng về bản chất, đây là vấn đề an ninh cho khu vực. Chúng tôi không muốn ma túy tràn vào nước Mỹ và không muốn những phần tử nguy hiểm xâm nhập”, ông nói.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Venezuela, trong đó các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ dự kiến sẽ tham gia tái thiết hạ tầng khai thác dầu tại quốc gia Nam Mỹ này.

“Tái thiết ngành dầu mỏ sẽ mang lại lợi ích cho cả người dân Venezuela và nền kinh tế Mỹ”, ông Trump nói, đồng thời cho biết Nhà Trắng sẽ sớm làm việc với các doanh nghiệp năng lượng để triển khai kế hoạch.