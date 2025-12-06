Ông Trump lặp lại một hành động trong cuộc họp nội các cuối cùng trong năm, Nhà Trắng lên tiếng

NYT: Lần thứ 2 trong 1 tháng, ông Trump ngủ gật khi họp

Tổng thống Trump bắt đầu cuộc họp bằng cách chỉ trích việc truyền thông đưa tin về việc ông có dấu hiệu mệt mỏi.

Tháng trước, ông dường như đã ngủ gật trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục.

Hôm thứ Ba, trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump dường như đang cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại và đôi khi dường như ngủ gật, sau khi ông chỉ trích việc truyền thông đưa tin về việc ông có dấu hiệu mệt mỏi.

Trong suốt 2 giờ 18 phút, ông Trump, năm nay 79 tuổi, đôi khi dường như phải vật lộn để giữ cho tỉnh táo khi các quan chức nội các báo cáo công việc và dành nhiều lời khen ngợi cho ông.

Ông Trump dường như có dấu hiệu mệt mỏi trong cuộc họp nội các cuối cùng của năm 2025. Ảnh: Getty

Khi cuộc họp hôm thứ Ba tiếp tục, ông Trump dường như bắt đầu mệt mỏi.

Khoảng 50 phút sau, khi Brooke L. Rollins, Bộ trưởng Nông nghiệp, phát biểu, ông Trump phải vật lộn trước khi ông nghiêng người qua lại trên ghế. Hơn một tiếng rưỡi sau cuộc họp, trong khi Linda McMahon, Bộ trưởng Giáo dục, phát biểu, ông nhắm mắt lại trong 5 giây trước khi ngả người ra sau và nhìn lên trần nhà. Khoảng 20 phút sau, khi Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu, tổng thống nghiêng người về phía trước và dường như lại nhắm mắt.

Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy một tháng, ông Trump dường như ngủ gật trước công chúng. Trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục vào ngày 6/11, mắt của tổng thống trở nên nặng trĩu và nhắm lại trong vài giây.

Ông Trump khẳng định "toàn điểm A" bài test thể lực

Khi được hỏi liệu ông Trump có ngủ gật không, Karoline Leavitt, thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết trong một tuyên bố rằng tổng thống đã "chăm chú lắng nghe và điều hành toàn bộ" cuộc họp.

Bà Leavitt cũng cho biết đây là cuộc họp nội các thứ 9 của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông - tất cả đều hoàn toàn mở cửa cho báo chí và cả thế giới được chứng kiến.

Ông Trump thường xuyên xuất hiện trước giới truyền thông, và ông trả lời các câu hỏi thường xuyên hơn nhiều so với người tiền nhiệm, Tổng thống Biden. Ông là một người thường xuyên xuất hiện. Ông cũng thường chia sẻ hoặc đăng bài hàng chục lần trên mạng xã hội vào tối thứ Hai cho đến gần nửa đêm.

Đầu cuộc họp, ông Trump đã phàn nàn rằng ông đang bị soi xét không công bằng so với ông Biden, người đã bỏ cuộc đua tổng thống năm ngoái do những lo ngại về tuổi tác, sự minh mẫn và khả năng đánh bại ông Trump.

"Tôi sẽ cho các bạn biết khi có điều gì đó không ổn. Sẽ có một ngày nào đó," ông Trump nói. "Điều đó sẽ xảy ra với tất cả chúng ta. Nhưng hiện tại tôi nghĩ mình minh mẫn hơn so với 25 năm trước", vị Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất nói thêm.

Sau đó, ông Trump tuyên bố rằng ông đạt "toàn điểm A" trong bài kiểm tra thể lực.

Hôm thứ Hai, Nhà Trắng đã công bố một lá thư từ bác sĩ của ông Trump về kết quả của "các xét nghiệm hình ảnh nâng cao". Tuyên bố của Tiến sĩ Sean P. Barbabella cho biết các xét nghiệm về hệ tim mạch và vùng bụng của tổng thống "vẫn trong tình trạng sức khỏe tổng thể tuyệt vời".

Ông Trump, vị tổng thống lớn tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức, đã chụp cộng hưởng từ (MRI) vào tháng 10 như một phần của kỳ kiểm tra sức khỏe định kỳ hai lần một năm. Cuộc kiểm tra sức khỏe hàng năm của ông được thực hiện vào tháng 4.