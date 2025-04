Ông Trump khoe ‘thẻ vàng’ trị giá 5 triệu USD đầu tiên của Mỹ, dự kiến ra mắt chính thức trong 2 tuần nữa

Ngày 3/4, trên chiếc chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Donald Trump khoe với phóng viên chiếc “thẻ vàng” (golden visa) đầu tiên của nước Mỹ.

Thẻ vàng này là một phần của chương trình thị thực mới để nhập cư hợp pháp vào Mỹ.

Chiếc thẻ ông Trump cầm trên tay có màu vàng, ghi rõ giá trị 5 triệu USD và được in nổi hình Tổng thống Trump và Tượng Nữ thần Tự do. Dòng chữ “Thẻ Trump” in đậm ở góc trên cùng.

“Với 5 triệu USD, chiếc thẻ này sẽ là của bạn”, ông Trump nói và giơ tấm thẻ lên. Thẻ vàng có thể sẽ ra mắt trong 2 tuần nữa.

Tháng 2, ông Trump giới thiệu chương trình thẻ vàng nhằm thay thế chương trình cấp visa đầu tư định cư EB-5. Theo Invest in the USA, trong hơn 2 thập kỷ qua, đã có 135.518 thị thực EB-5 được cấp.

Ông cho biết chính phủ Mỹ có thể thu được lợi nhuận khá tốt, bởi ông cho rằng nhiều công ty sẵn sàng trả khoản phí 5 triệu USD để đưa những người lao động có tay nghề vào nước Mỹ làm việc.

“Chúng ta có thể bán được khoảng 1 triệu thẻ này, thậm chí nhiều hơn”, ông Trump nói.

Gần đây, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết hơn 1.000 thẻ vàng đã được bán trong 1 ngày và ước tính rằng 37 triệu trên toàn thế giới có thể mua được 1 thẻ. Ông cho rằng chương trình này có thể huy động được nguồn tiền đáng kể để góp phần giải quyết nợ công Mỹ.

