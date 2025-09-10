Ông Trump kéo châu Âu vào cuộc chiến thuế quan: Đòi EU áp thuế 100% với 2 nước châu Á, gián tiếp siết Nga

Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Liên minh châu Âu áp thuế lên tới 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, như một phần trong nỗ lực chung nhằm gây sức ép trừng phạt thứ cấp với Moscow, tờ Financial Times đưa tin ngày 9/9.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông tham dự trực tuyến cuộc họp giữa các quan chức cấp cao Mỹ và EU, nhằm bàn biện pháp gia tăng cái giá kinh tế mà Nga phải trả cho cuộc chiến ở Ukraine.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington “sẵn sàng hành động, sẵn sàng hành động ngay bây giờ, nhưng chỉ làm điều này nếu các đối tác châu Âu cùng tham gia”.

“Quan điểm của Tổng thống Trump là áp dụng mức thuế quan mạnh tay và duy trì chúng cho đến khi Trung Quốc đồng ý ngừng mua dầu Nga”, quan chức này tiết lộ.

Phía EU đã bắt đầu thảo luận về khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Trung Quốc vì nhập khẩu năng lượng từ Moscow, song nhấn mạnh các cuộc trao đổi mới ở “giai đoạn đầu” và phụ thuộc vào sự ủng hộ của Mỹ.

Ấn Độ phản đối các sức ép từ bên ngoài nhằm buộc nước này giảm phụ thuộc vào dầu thô Nga. Tháng trước, Tổng thống Trump đã tăng gấp đôi thuế quan với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, viện dẫn mối quan hệ năng lượng giữa New Delhi và Moscow.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman chỉ trích động thái này là “bất công, vô lý và phi lý”, đồng thời khẳng định chính sách dầu mỏ của Ấn Độ được quyết định bởi nhu cầu kinh tế trong nước.

Bắc Kinh cũng bác bỏ áp lực từ phương Tây về việc mua năng lượng, nhấn mạnh sẽ “đảm bảo nguồn cung năng lượng” phù hợp với lợi ích quốc gia. Các quan chức Trung Quốc cảnh báo rằng “chiến tranh thuế quan không có kẻ thắng”.

Nga vẫn là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất cho cả Trung Quốc và Ấn Độ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây không nên áp dụng biện pháp này đối với Bắc Kinh và New Delhi.

(Theo FT)