"Tổng thống là một nghề nguy hiểm"

Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Nhà Trắng sau vụ nổ súng ở tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết nghi phạm đã xông tới từ khoảng cách 50 thước (khoảng 45m).

Khi được hỏi liệu ông có xem xét lại cách tiếp cận của mình đối với các sự kiện trong nhà sau vụ việc hay không, tổng thống đã trả lời một cách thờ ơ: "Chuyện đã rồi".

"Căn phòng rất, rất an toàn," ông nói.

Các đặc vụ Mật vụ đã phản ứng "rất ấn tượng," ông nói thêm.

Hiện chưa rõ người đàn ông có vũ trang này đã vào được địa điểm bằng cách nào.

Ông Trump tại cuộc họp báo sau vụ nổ súng. Ảnh: Getty

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về bạo lực chính trị nhằm vào mình hay không, Tổng thống Donald Trump nói rằng mặc dù ông lo ngại, nhưng ông không thể quá lo lắng vì làm tổng thống là "một nghề nguy hiểm".

Tại một cuộc họp báo sau vụ nổ súng tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng, nơi ông tham dự, ông Trump đã nói đùa rằng nếu ông biết chức tổng thống nguy hiểm như vậy, "có lẽ tôi đã không tranh cử".

Sau đó, ông tiếp tục nói với giọng điệu nghiêm túc: "Hãy nhìn xem, tôi ở đây để làm công việc của mình. Đó là một phần của công việc. Nó nguy hiểm - tôi không thể tưởng tượng có nghề nào nguy hiểm hơn. Nhưng tôi yêu đất nước này, và tôi rất tự hào. Tôi rất tự hào về công việc mà chúng tôi đã làm".

Thông tin ban đầu về nghi phạm

Thị trưởng Washington, DC, Muriel Bowser cho biết các nhà chức trách "hiện không có lý do để tin rằng có người khác liên quan" đến vụ việc tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng tối nay.

"Tại thời điểm này, dường như (nghi phạm) là kẻ hành động đơn độc, một tay súng đơn độc", Hai quan chức thực thi pháp luật không được phép thảo luận về vấn đề này đã xác định người đàn ông bị bắt giữ là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, Californiaquyền trưởng cảnh sát Washington, DC, Jeffery Carroll nói thêm.

An ninh tại khách sạn Washington Hilton. Ảnh: NYT

Nghi phạm xả súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng được cho là khách lưu trú tại khách sạn Washington Hilton, nơi sự kiện diễn ra vào tối thứ Bảy.

"Thông tin ban đầu. Chúng tôi tin rằng anh ta là khách lưu trú tại khách sạn này", Quyền Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô Jeffery Carroll cho biết tại một cuộc họp báo vào tối thứ Bảy.

Một căn phòng tại khách sạn cũng đã được phong tỏa. Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành các thủ tục thích hợp.

Trước đó, khách mời đã dùng bữa tối được khoảng năm phút thì một sự náo động xảy ra ở phía sau phòng tiệc. Ông Trump nói ban đầu ông nghĩ đó là tiếng khay rơi xuống đất và không lập tức tìm chỗ trú ẩn. "Tôi đang quan sát xem chuyện gì đang xảy ra", ông Trump nói.

Theo nhóm phóng viên tháp tùng Tổng thống tại Nhà Trắng, một thành viên của lực lượng Mật vụ đã hét lên "Có tiếng súng!", và các đặc vụ rút súng đã lao nhanh qua các lối đi để đến chỗ Tổng thống.