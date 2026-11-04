Ông Trump 'hơi bất ngờ' khi đảng Cộng hoà thua đau ở Hạ viện và Thượng viện

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử, qua đó tạm thời xóa bỏ những nghi ngại về khả năng ông phản đối kết quả.

Theo cập nhật mới nhất của NBC News, đảng Dân chủ Mỹ dự kiến giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, với chiến thắng ở cả thượng viện và hạ viện.

Phản ứng trước thông tin này, ông Trump cho biết ông “hơi bất ngờ”, đề cập đến các cuộc vận động tranh cử hoành tráng nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với New York Times, ông Trump khẳng định: “Tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận kết quả”. Ông cũng bày tỏ thiện chí hợp tác với đảng Dân chủ: “Chúng tôi sẽ làm việc cùng họ và mong muốn tìm được tiếng nói chung”.

Những phát biểu có phần mềm mỏng này cho thấy ông Trump có thể tìm kiếm cơ hội thỏa hiệp với phe Dân chủ sau chiến thắng mạnh mẽ của đảng này. Tuy nhiên, kết quả bầu cử mới chỉ được công bố và lập trường của ông Trump vẫn có thể thay đổi trong những ngày tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, thị trường tài chính Phố Wall biến động trong phiên giao dịch tối thứ Ba (giờ Mỹ), khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ có thể giành chiến thắng áp đảo, tạo nên một “làn sóng xanh” bất ngờ.

Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones giảm 400 điểm (0,8%), S&P 500 giảm 1% và Nasdaq giảm 2%.

Dù đáng chú ý, mức giảm này chưa quá nghiêm trọng và chưa chắc phản ánh xu hướng của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm sau. Thực tế, khi ông Trump thắng cử vào tháng 11/2016, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ từng lao dốc nhưng thị trường lại tăng mạnh trong phiên kế tiếp.

Theo Keith Lerner, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Truist Advisory Services, bất ổn chính trị thường khiến thị trường biến động trong ngắn hạn, đặc biệt khi nhà đầu tư đánh giá những thay đổi tiềm tàng về quyền kiểm soát Quốc hội và định hướng chính sách.

Lịch sử cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ vẫn hoạt động tích cực dưới cả các chính quyền có Quốc hội do đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa kiểm soát. Trong 20 năm qua, thị trường ghi nhận mức tăng trong 15 năm.

Áp lực bán chủ yếu xuất phát từ lo ngại các chính sách mới có thể cản trở đà phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, chiến thắng của ứng viên Dân chủ Gina Hinojosa trong cuộc đua giành ghế thống đốc Texas đang làm dấy lên lo ngại về khả năng triển khai các trung tâm dữ liệu - hạ tầng cốt lõi của cuộc cách mạng AI. Dan Ives, đối tác kiêm Giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives, nhận định kết quả bầu cử tại Texas là cú sốc lớn đối với các nhà đầu tư công nghệ, đặc biệt liên quan đến vấn đề xây dựng trung tâm dữ liệu.

Trong khi Thống đốc Cộng hòa đương nhiệm Greg Abbott đã áp dụng một số hạn chế đối với lĩnh vực này, bà Hinojosa có quan điểm cứng rắn hơn.

Bà từng kêu gọi tạm dừng ngay lập tức việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới cho đến khi có những biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn. Ngoài ra, bà muốn chấm dứt các ưu đãi thuế dành cho ngành và tăng quyền quyết định của chính quyền địa phương đối với các dự án.

Ngay sau thông tin bầu cử, cổ phiếu của một số doanh nghiệp liên quan đến AI như Oracle và CoreWeave đã giảm trong giao dịch ngoài giờ.