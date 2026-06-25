Cuộc họp kín kéo dài hơn một giờ giữa Tổng thống Donald Trump và các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã biến thành màn đối đầu căng thẳng.

Ông Trump nổi đóa với nghị sĩ đảng Cộng hòa

Chỉ một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump đặt dấu chấm hết cho tương lai chính trị của Thượng nghị sĩ Bill Cassidy, nghị sĩ bang Louisiana đã trở thành một trong những người chỉ trích ông Trump quyết liệt nhất tại Quốc hội Mỹ.

Và khi hai người đối mặt tại một cuộc họp ở Điện Capitol hôm thứ Tư 24/6, căng thẳng đã bùng nổ thành màn đấu khẩu gay gắt ngay trước mặt hàng chục thượng nghị sĩ Cộng hòa.

Theo ông Cassidy, cuộc tranh cãi gay gắt bắt đầu khi Tổng thống Trump yêu cầu biết lý do tại sao các thành viên trong đảng của ông - bao gồm cả Cassidy - lại bỏ phiếu cùng với đảng Dân chủ một ngày trước đó để chỉ trích quyền lực quân sự của tổng thống ở Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự 1 phiên vận động tranh cử của đảng Cộng hòa. Ảnh: CNN

“Tôi đứng lên và nói, ‘Ông chưa nói cho người dân Mỹ biết chuyện gì đang xảy ra,’” Cassidy nhớ lại với CNN sau cuộc gặp, mô tả những gì ông đã nói với tổng thống trong cuộc họp kín. “Đáng lẽ nó chỉ kéo dài bốn tuần, nhưng đã kéo dài bốn tháng. Các mục tiêu ban đầu của chúng ta vẫn chưa đạt được, và tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.”

Vì vậy, Tổng thống Trump đã giận dữ chỉ trích Cassidy.

Tại một thời điểm trong bữa trưa, Tổng thống Trump đã yêu cầu ông Cassidy ngồi xuống nhưng ông này từ chối.

Cuộc gặp căng thẳng kéo dài khoảng 70 phút giữa Tổng thống Trump và các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi tổng thống liên tục đảo lộn những phần quan trọng trong chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đang rất muốn gạt bỏ một số ưu tiên cá nhân của Tổng thống Trump — bao gồm dự luật cải cách bầu cử thiếu phiếu để thông qua tại Thượng viện — và thay vào đó tập trung vào các vấn đề về chi phí sinh hoạt để quảng bá tại quê nhà. Nhưng họ đang phải đối mặt với một Tổng thống Trump đặc biệt khó đoán.

Theo Cassidy, cuộc trao đổi trong bữa trưa kín hôm thứ Tư đã trở nên căng thẳng đến mức những người ngồi cạnh phải nhắc ông ngồi xuống để tránh đẩy xung đột đi xa hơn.

Dù vậy, không khí đối đầu vẫn không hạ nhiệt. Một quan chức Nhà Trắng sau đó cáo buộc ông Cassidy đã “tự làm xấu thể diện mình” và hành xử như “mất kiểm soát” trong lúc Tổng thống Trump trình bày về tiến trình các cuộc đàm phán.

Các nguồn tin trong đảng Cộng hòa cho biết Cassidy là người gần như duy nhất đứng ra phản bác ông Trump. Theo họ, Tổng thống đã dành phần lớn thời gian cuộc họp để phát biểu, khiến các thượng nghị sĩ hầu như không có cơ hội chất vấn hoặc bày tỏ quan điểm.

Nguyên nhân sâu xa

Bữa trưa kín này diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump công khai bày tỏ sự tức giận với bốn thượng nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có Bill Cassidy, vì họ đã bỏ phiếu ủng hộ việc hạn chế quyền phát động tấn công của ông đối với Iran.

Thượng nghị sĩ Bill Cassidy rời khỏi cuộc họp kín với Tổng thống Donald Trump hôm 24/6. Ảnh: AP

Sau cuộc tranh cãi căng thẳng với ông Trump, Cassidy cho biết ông đã được Phó Tổng thống JD Vance và Đặc phái viên Steve Witkoff trực tiếp cung cấp một bản báo cáo chi tiết về vấn đề Iran.

“Tôi đánh giá cao việc Nhà Trắng nhanh chóng mời tôi đến để giải đáp nhiều mối quan ngại của mình”, Cassidy viết trên mạng xã hội X.

Một nguồn tin được cập nhật về cuộc họp tại Quốc hội cho biết sự tức giận của ông Trump không chỉ nhắm vào Cassidy mà còn hướng tới tất cả các nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại quan điểm của ông về Iran, cũng như những người vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu.

Theo nguồn tin này, Tổng thống Trump cảm thấy mình bị “đâm sau lưng” bởi cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng đó.

Thượng nghị sĩ John Kennedy nhận xét rằng ông Trump “đang nổi giận đùng đùng” vì cuộc bỏ phiếu liên quan đến quyền phát động tấn công đối với Iran, và cơn giận đó vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Dù tuyên bố cuộc họp với các thượng nghị sĩ Cộng hòa diễn ra “rất tốt”, ông Trump vẫn không giấu được sự bực tức. “Có vài người tôi không ưa, nhưng không sao”.