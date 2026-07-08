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Ông Trump gạt đề nghị của Thủ tướng Israel về tiêm kích F-35

Hải Yến
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Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ lời kêu gọi của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc không bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiêm kích F-35B Lightning II.

Ông Netanyahu cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang làm bất ổn Trung Đông, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên là một trong những bên chỉ trích mạnh mẽ nhất các chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và Lebanon.

Phát biểu khi đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 7/7, ông Trump cho biết sẽ cân nhắc việc bán các tiêm kích này cho đồng minh của Mỹ.

"Tôi không có bất kỳ mối lo ngại nào. Ý tôi là, ông ấy là lãnh đạo của một đất nước mà ông ấy đã biến thành một đất nước tốt đẹp hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn rất nhiều", ông Trump nói, theo The Hill.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã kêu gọi Mỹ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận dòng tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ.

"Tôi không nghĩ họ nên được cấp F-35 hoặc động cơ cho các tiêm kích của họ, bởi điều đó sẽ làm xáo trộn cán cân quyền lực ở Trung Đông, vốn cuối cùng được bảo đảm bởi ưu thế trên không của Israel và theo tôi cả sự hiện diện của Mỹ tại Trung Đông", ông Netanyahu phát biểu trên Fox News hôm 6/7.

"Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia tuyệt vời, nhưng lại được điều hành bởi một người công khai kêu gọi hủy diệt Israel", ông Netanyahu nói.

Theo Axios, nhà lãnh đạo Israel đã vận động hành lang với ông Trump để phản đối việc cung cấp các tiêm kích này cho Thổ Nhĩ Kỳ và đã nêu vấn đề trong cuộc điện đàm giữa 2 bên vào tuần trước.

Năm 2019, Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 sau khi Tổng thống Erdogan từ chối hủy thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận vẫn quan tâm đến việc mua F-35, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì các hệ thống S-400.

Tổng thống Erdogan nhiều lần công kích Thủ tướng Netanyahu, thậm chí so sánh nhà lãnh đạo Israel với trùm phát xít Adolf Hitler. Hôm 7/7, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông Netanyahu đang tiến hành chiến dịch tung tin sai lệch về vai trò của nước này trong khu vực.

"Ông Netanyahu và các cộng sự cố tình bóp méo mọi chỉ trích nhằm vào họ và tìm cách đánh lạc hướng dư luận thông qua một chiến dịch tuyên truyền có hệ thống", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Quan hệ giữa ông Trump và ông Netanyahu đã xấu đi trong những tháng gần đây khi các đợt không kích liên tiếp của Israel tại Lebanon đe dọa làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Tổng thống Mỹ thừa nhận ông đã sử dụng những lời lẽ cứng rắn trong các cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, yêu cầu Israel dừng các cuộc không kích.

Theo RT
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