Ông Trump được mời tới Crimea

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Konstantinov cho rằng chuyến thăm này sẽ giúp ông hiểu rõ hơn nguyên nhân của cuộc xung đột Ukraine.

Phát biểu của ông được RIA Novosti trích dẫn: "Có rất nhiều điều để xem ở Crimea. Chúng tôi quan tâm đến những người thực sự muốn hiểu rõ nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Có lẽ chúng tôi đang chờ đợi ông Trump."

Ông Konstantinov tin rằng chuyến thăm của ông Trump có thể giúp ông hiểu rõ hơn về tình hình xung đột và cảm nhận của người dân Crimea, những người đã quyết định gia nhập Nga năm 2014.

Trước đó, ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp báo sau Đại hội lần thứ XVII của Hội Địa lý Nga (RGS), nhấn mạnh rằng Moscow và Washington có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác.

Tuy nhiên, ông cho rằng quá trình hợp tác này chỉ có thể diễn ra nếu cả 2 bên ngừng gây sức ép lên nhau và bắt đầu đối thoại nghiêm túc.