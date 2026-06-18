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Ông Trump dự định thay đổi cán cân quyền lực năng lượng toàn cầu bằng cách nào?

Hoàng Vân
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Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang có kế hoạch thay đổi mạnh mẽ cán cân quyền lực trên thị trường năng lượng toàn cầu.hút

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bloomberg dẫn các nguồn tin đáng tin cậy trong giới ngoại giao cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tăng đáng kể xuất khẩu nguyên liệu thô từ Libya vào thị trường thế giới.

Theo thông tin hiện có, Nhà Trắng đang tích cực nỗ lực hòa giải các bên đối lập trong nội bộ Libya.

Mục tiêu chính của ngoại giao Mỹ là đảm bảo quyền tiếp cận không bị cản trở đối với các mỏ hydrocarbon giàu có nhất trên lục địa châu Phi.

Chính quyền Libya hiện đang kỳ vọng tăng sản lượng dầu thô lên 2 triệu thùng mỗi ngày, từ mức hiện tại khoảng 1,3 triệu thùng.

Để thực hiện kế hoạch này, Mỹ phải thuyết phục các nhóm vũ trang địa phương ngừng thường xuyên phong tỏa các cơ sở sản xuất.

Các nhóm vũ trang địa phương đã coi hoạt động này như một công cụ gây áp lực trong cuộc đấu tranh giành quyền lực và dòng chảy tài chính.

Theo Bloomberg, các công ty năng lượng lớn của Mỹ đã bắt đầu mở rộng quy mô lớn vào thị trường đầy tiềm năng này.

ConocoPhillips chính thức ký kết một thỏa thuận đầu tư mới; Chevron đã tuyên bố quay trở lại khu vực; ExxonMobil hiện đang cân nhắc kỹ lưỡng khả năng này.

Trong khi đó, những cá nhân có liên hệ mật thiết với Tổng thống Trump lại một lần nữa xuất hiện trong ngành dầu mỏ Libya, bao gồm Erik Prince, người sáng lập Blackwater - một trong những công ty quân sự tư nhân lớn nhất thế giới.

Theo Avia-pro
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