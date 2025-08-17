Ông Trump đột ngột "đổi ý" sau khi gặp Tổng thống Putin, đưa ra lời khuyên cho Ukraine

Ông Trump: "Phải đạt được một thỏa thuận"

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine nên đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Nga vì "Nga là một cường quốc rất lớn, còn họ thì không". Phát ngôn được ông Trump đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Trong cuộc phỏng vấn với Sean Hannity của Fox News, ông Trump ám chỉ rằng ông và Tổng thống Nga đã thảo luận về vấn đề trao đổi đất đai, cũng như đảm bảo an ninh cho Ukraine, và đã "đồng thuận phần lớn".

"Tôi nghĩ chúng tôi đã khá gần với một thỏa thuận", ông Trump nói, "Ukraine phải đồng ý. Cũng có thể họ sẽ nói không".

Khi được hỏi ông sẽ khuyên ông Zelenskiy nên làm gì, ông Trump trả lời: "Phải đạt được một thỏa thuận".

"Nga là một cường quốc rất lớn, còn họ thì không", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Alaska, ông Trump đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng ông Putin đã đề nghị đóng băng hầu hết khu vực tiền tuyến nếu Kiev nhượng lại toàn bộ Donetsk, vùng công nghiệp vốn là một trong những mục tiêu chính của Moscow, Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Theo nguồn tin của Reuters, ông Zelenskiy đã bác bỏ yêu cầu này. Nga hiện đang kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm khoảng 3/4 tỉnh Donetsk.

Ông Zelenskiy nhấn mạnh: Theo hiến pháp Ukraine, ông không thể nhượng bộ lãnh thổ. Kiev coi các "thành phố pháo đài" của Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk là thành trì để ngăn chặn những bước tiến tiếp theo của Nga.

Bỏ qua ngừng bắn, tiến thẳng đến "Thỏa thuận hòa bình"?

Ông Trump cũng cho biết ông đã đồng ý với ông Putin rằng nên tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình mà không cần áp lệnh ngừng bắn như yêu cầu của Ukraine cùng đồng minh châu Âu. Điều này trái ngược với lập trường của ông trước hội nghị thượng đỉnh, khi ông cho biết mình sẽ không hài lòng nếu không đạt được lệnh ngừng bắn.

"Tất cả đều nhất trí rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột khủng khiếp giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi đến một Thỏa thuận Hòa bình, một thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến tranh, chứ không phải một Thỏa thuận Ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không duy trì được bao lâu", ông Trump đăng trên Truth Social.

Về phần mình, ông Zelenskiy cho rằng, việc Nga không muốn ngừng giao tranh sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực xây dựng một nền hòa bình lâu dài. "Ngăn chặn giết chóc là yếu tố then chốt để chấm dứt chiến tranh", ông tuyên bố trên X.

Tuy nhiên, Zelenskiy cho biết ông sẽ gặp ông Trump tại Washington vào ngày 18/8. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu cũng có thể tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng cùng ngày.

Các đồng minh châu Âu của Kiev hoan nghênh những nỗ lực của ông Trump nhưng cam kết ủng hộ Ukraine và thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Trump đã có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo châu Âu sau khi trở về Washington. Một số người nhấn mạnh rằng cần phải duy trì áp lực lên Nga.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nhận định, khả năng chấm dứt chiến tranh đang đến gần hơn bao giờ hết - nhờ nỗ lực của ông Trump, nhưng ông sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu xung đột tiếp diễn.

Các nhà lãnh đạo châu Âu ra tuyên bố rằng Ukraine phải có các đảm bảo an ninh "vững chắc" và không nên đặt ra giới hạn nào đối với lực lượng vũ trang của nước này, cũng như quyền xin gia nhập NATO - điều mà Nga tìm kiếm.

Ông Trump nói với Fox News rằng ông sẽ hoãn áp thuế đối với Trung Quốc vì mua dầu của Nga, nhưng ông có thể phải "suy nghĩ về điều đó" thêm 2-3 tuần nữa.