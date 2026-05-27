HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Trump đổi địa điểm họp nội các trước giờ G, đổi thái độ về Uranium: Sắp có thỏa thuận với Iran?

Minh Khôi
|

Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc họp với nội các vào ngày 27/5, vài ngày sau khi khẳng định Washington và Tehran đã "về cơ bản đã đàm phán" được một thỏa thuận.

Ông Trump đổi địa điểm họp nội các

Cuộc họp ban đầu được lên kế hoạch diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Camp David, nơi từng là địa điểm của các cuộc đàm phán về Trung Đông.

Nhưng ông Trump đã chuyển địa điểm trở lại Nhà Trắng với lý do dự báo thời tiết xấu. Dự kiến sẽ có mưa lớn ở khu vực này vào thứ Tư.

Ông Trump đổi địa điểm họp nội các trước giờ G, đổi thái độ về Uranium: Sắp có thỏa thuận với Iran? - Ảnh 1.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của ông Trump giảm mạnh và sự bi quan về kinh tế gia tăng giữa xung đột với Iran. Đây cũng là thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội đang đến gần và chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu tăng cao đang làm u ám tâm trạng của cử tri Mỹ.

Cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến sự sắp đạt được, mặc dù hôm thứ Hai Mỹ đã tấn công các mục tiêu của Iran. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán được cho là vẫn đang tiếp tục.

Mỹ gọi các cuộc tấn công này là "phòng thủ" và cho biết họ đã hành động "kiềm chế". Trong khi đó, Iran lên án hành động này là dấu hiệu của "không thiện chí và không đáng tin cậy".

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc đàm phán với Iran về việc mở lại eo biển và gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa.

Uranium - Nội dung quan trọng của đàm phán Mỹ - Iran

Theo thỏa thuận tiềm năng, Tehran sẽ đồng ý từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao – một yêu cầu quan trọng của ông Trump – để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Đó là theo hai quan chức khu vực và một quan chức cấp cao của chính quyền Trump, tất cả đều phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán nhạy cảm.

Ông Trump đổi địa điểm họp nội các trước giờ G, đổi thái độ về Uranium: Sắp có thỏa thuận với Iran? - Ảnh 2.

Uranium của Iran là một nội dung quan trọng của cuộc đàm phán

Một quan chức khu vực, nắm rõ các cuộc đàm phán, cho biết việc Iran sẽ từ bỏ uranium như thế nào sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán tiếp theo trong thời hạn 60 ngày. Một phần có thể sẽ được pha loãng, trong khi phần còn lại sẽ được chuyển giao cho một quốc gia thứ 3, vị quan chức này cho biết.

Jerusalem Post dẫn nhiều báo cáo truyền thông rằng Iran đang cân nhắc chuyển giao uranium làm giàu mức độ cao cho Trung Quốc trước khi đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Theo một báo cáo của Al Arabiya, Iran cũng đang thảo luận với Bắc Kinh về các đảm bảo có thể có trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ.

Iran có 440,9 kg uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60%, một bước kỹ thuật ngắn so với mức độ tinh khiết 90% dùng cho vũ khí, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Iran chưa công khai cam kết từ bỏ uranium của mình.

Hôm thứ Hai, ông Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social rằng uranium, được cho là chôn dưới các địa điểm hạt nhân bị tàn phá bởi các cuộc không kích của Mỹ năm ngoái, sẽ được giao cho Mỹ hoặc "bị phá hủy tại chỗ hoặc tại một địa điểm chấp nhận được khác, với sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử, hoặc cơ quan tương đương, về quá trình và sự kiện này".

Bình luận này báo hiệu sự mềm mỏng hơn trong lập trường trước đây của Trump về việc Mỹ phải kiểm soát kho dự trữ uranium của Iran.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại