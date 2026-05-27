Ông Trump đổi địa điểm họp nội các

Cuộc họp ban đầu được lên kế hoạch diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Camp David, nơi từng là địa điểm của các cuộc đàm phán về Trung Đông.

Nhưng ông Trump đã chuyển địa điểm trở lại Nhà Trắng với lý do dự báo thời tiết xấu. Dự kiến sẽ có mưa lớn ở khu vực này vào thứ Tư.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của ông Trump giảm mạnh và sự bi quan về kinh tế gia tăng giữa xung đột với Iran. Đây cũng là thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội đang đến gần và chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu tăng cao đang làm u ám tâm trạng của cử tri Mỹ.

Cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến sự sắp đạt được, mặc dù hôm thứ Hai Mỹ đã tấn công các mục tiêu của Iran. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán được cho là vẫn đang tiếp tục.

Mỹ gọi các cuộc tấn công này là "phòng thủ" và cho biết họ đã hành động "kiềm chế". Trong khi đó, Iran lên án hành động này là dấu hiệu của "không thiện chí và không đáng tin cậy".

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc đàm phán với Iran về việc mở lại eo biển và gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa.

Uranium - Nội dung quan trọng của đàm phán Mỹ - Iran

Theo thỏa thuận tiềm năng, Tehran sẽ đồng ý từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao – một yêu cầu quan trọng của ông Trump – để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Đó là theo hai quan chức khu vực và một quan chức cấp cao của chính quyền Trump, tất cả đều phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán nhạy cảm.

Một quan chức khu vực, nắm rõ các cuộc đàm phán, cho biết việc Iran sẽ từ bỏ uranium như thế nào sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán tiếp theo trong thời hạn 60 ngày. Một phần có thể sẽ được pha loãng, trong khi phần còn lại sẽ được chuyển giao cho một quốc gia thứ 3, vị quan chức này cho biết.

Jerusalem Post dẫn nhiều báo cáo truyền thông rằng Iran đang cân nhắc chuyển giao uranium làm giàu mức độ cao cho Trung Quốc trước khi đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Theo một báo cáo của Al Arabiya, Iran cũng đang thảo luận với Bắc Kinh về các đảm bảo có thể có trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ.

Iran có 440,9 kg uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60%, một bước kỹ thuật ngắn so với mức độ tinh khiết 90% dùng cho vũ khí, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Iran chưa công khai cam kết từ bỏ uranium của mình.

Hôm thứ Hai, ông Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social rằng uranium, được cho là chôn dưới các địa điểm hạt nhân bị tàn phá bởi các cuộc không kích của Mỹ năm ngoái, sẽ được giao cho Mỹ hoặc "bị phá hủy tại chỗ hoặc tại một địa điểm chấp nhận được khác, với sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử, hoặc cơ quan tương đương, về quá trình và sự kiện này".

Bình luận này báo hiệu sự mềm mỏng hơn trong lập trường trước đây của Trump về việc Mỹ phải kiểm soát kho dự trữ uranium của Iran.