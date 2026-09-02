Ông Trump đe dọa Iran bằng một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ

Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa Iran bằng một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ, để đáp trả sự leo thang căng thẳng ở vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Mỹ chỉ còn một bước nữa là phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chưa từng có, có thể khiến cơ sở hạ tầng quân sự của Iran "gần như không còn gì"", Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo.

Nhà Trắng mới đây xác nhận, quân đội Mỹ đã bắt đầu tấn công các mục tiêu của Iran.

Ông Trump mô tả những hành động này là phản ứng trực tiếp đối với nỗ lực thất bại của Iran trong việc rải thủy lôi ở eo biển Hormuz chiến lược, nhằm làm gián đoạn hoạt động vận chuyển quốc tế.

“Bất kỳ nỗ lực trả đũa nào của lực lượng Iran sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc hơn nữa đối với nước Cộng hòa Hồi giáo”, ông Trump nhấn mạnh.

Làn sóng leo thang mới diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ phong tỏa nghiêm ngặt eo biển Hormuz, vốn đã kéo dài gần 7 tuần.

Trước đó, có thông tin nói, ít nhất 29 tàu chở dầu của Iran, chở hàng chục triệu thùng dầu thô dự định xuất khẩu sang Trung Quốc, đã bị chặn lại trong vùng biển này.

Các nhà phân tích quân sự tin nỗ lực rải thủy lôi trong eo biển của Iran nhằm phá vỡ sự bao vây kinh tế.

Các cuộc tấn công trực tiếp của Mỹ vào lãnh thổ có chủ quyền của Iran đang đẩy khu vực đến bờ vực một cuộc chiến tranh toàn diện, liên quan đến các bên chủ chốt ở Trung Đông.

Các chỉ huy quân sự Mỹ đã đặt căn cứ của họ trong khu vực ở mức báo động cao nhất.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố sẵn sàng triển khai các hệ thống tên lửa và khí tài phòng không để đẩy lùi mọi hoạt động quân sự của Mỹ, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.