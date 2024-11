Ông Trump đề cử người dẫn chương trình Fox News làm bộ trưởng quốc phòng

Theo RT , Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử người dẫn chương trình của Fox News và cựu vệ binh quốc gia Pete Hegseth làm Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tiếp theo.

“Tôi rất vinh dự khi thông báo rằng tôi đã đề cử Pete Hegseth vào Nội các của tôi với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng” , ông Trump cho biết trong một tuyên bố được Fox News đưa tin vào ngày 12/11.

Cũng theo ông Trump, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ được đề cử Pete Hegseth đã dành gần như cả cuộc đời mình cho lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng nước Mỹ, đồng thời mô tả người dẫn chương trình Fox News cứng rắn, thông minh và tin tưởng vào mục tiêu nước Mỹ trên hết.

Ông Pete Hegseth hiện là người dẫn chương trình 'Fox & Friends Weekend' của Đài Fox News. (Ảnh: Fox News)

Ông Pete Hegseth (44 tuổi) là người dẫn chương trình "Fox & Friends Weekend" của Đài Fox News. Trước đó, ông là đại úy Lực lượng Vệ binh quốc gia từng phục vụ tại Iraq và Afghanistan.

Sau khi giải ngũ, ông bắt đầu tham gia dẫn chương trình trên đài truyền hình từ năm 2014 và đang làm việc cho Đài Fox News.

Ông Hegseth sinh ngày 6/6/1980 tại Forest Lake (bang Minnesota). Ông tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Princeton (bang New Jersey) vào năm 2003. Đến năm 2013, ông nhận bằng thạc sĩ về chính sách công tại trường Harvard Kennedy (bang Massachusetts).

Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton, ông Hegseth gia nhập Lực lượng Vệ binh quốc gia Lục quân Mỹ. Đến năm 2004, đơn vị của ông được điều động đến Vịnh Guantanamo, sau đó là Iraq và Afghanistan.

Ông Hegseth từng được thưởng 2 Huy chương Ngôi sao đồng vì thành tích trong thời gian làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Ông từng ứng cử ghế thượng nghị sĩ tại Minnesota vào năm 2012, nhưng sau đó rút lui.

Ngoài việc dẫn chương trình cho Đài Fox News từ năm 2014. Ông còn là tác giả của cuốn sách "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free" (tạm dịch: Cuộc chiến với những chiến binh: Đằng sau sự phản bội của những người đàn ông giữ chúng ta được tự do).

Tại Fox News, ông Hegseth tham gia vào các chương trình phân tích và bình luận vào những khung giờ vàng của đài.