Ông Trump đắc cử, đồng tiền một nước Đông Nam Á rớt giá mạnh nhất 3 tháng

Đồng baht sẽ phải đối mặt với biến động ngắn hạn cho đến cuối tháng 11 do dòng tiền chảy vào Hoa Kỳ sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, một số nhà phân tích tiền tệ cho biết với tờ The Nation (Thái Lan).

Chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào đầu tháng 11 đã khiến các loại tiền tệ khác ngoài đồng đô la suy yếu. Đồng baht đã mất giá từ 33,71 so với đô la xuống còn 35,00 vào 16/11, mức yếu nhất trong ba tháng .

Amornthep Chawla, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng CIMB Thái Lan, dự kiến đồng baht suy yếu sẽ đạt 36,00 so với đô la vào giữa tháng 12 do chính sách giảm thuế doanh nghiệp của ông Trump đối với các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Ông cho biết chính sách này đã kích hoạt dòng tiền chảy vào các thị trường của Hoa Kỳ, đặc biệt là thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, ông không mong đợi đồng baht sẽ suy yếu kéo dài và cho biết đồng baht sẽ mạnh lên sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Hoa Kỳ và sau khi ông Trump chính thức nhậm chức.

Nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng CIMB Thái Lan nói thêm rằng sự rõ ràng về lãi suất của Hoa Kỳ và các chính sách của Trump có thể làm giảm bớt sự không chắc chắn trong số các nhà đầu tư.

Đồng baht đang chịu mất giá mạnh nhất 3 tháng qua.

Sanguan Jungsakul, Giám đốc đầu tư và nghiên cứu thị trường tại Ngân hàng Krungthai, chỉ ra rằng đồng baht tiếp tục suy yếu và biến động do chiến thắng của ông Trump và đồng đô la mạnh lên.

Tuy nhiên, ông dự kiến đồng baht biến động trong ngắn hạn cho đến cuối tháng 11. Ông cũng dự đoán đồng baht sẽ dao động trong khoảng 34-35,25 so với đồng đô la trong giai đoạn này.

Ông cho biết đồng baht dự kiến sẽ tăng tốc sau khi tháng 11 kết thúc.

Kanchana Chokpaisansin, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Kasikorn, cho biết đồng baht đã suy yếu kể từ khi có dự đoán về chiến thắng của Trump và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ giảm nhẹ lãi suất, kích hoạt hoạt động mua vào hàng loạt đồng đô la.

Bà cho biết đồng baht đã tăng lên 35,00 baht vào 16/11 trong bối cảnh lo ngại nhiệm kỳ tổng thống của Trump sẽ làm tăng lạm phát trong khi lãi suất sẽ giảm nhẹ. Bà nói thêm rằng đồng baht suy yếu cũng phù hợp với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Kanchana dự kiến đồng baht sẽ yếu đi trong ngắn hạn xuống mức khoảng 35,35 baht đổi 1 đô la, đồng thời cho biết thêm rằng đồng baht có thể yếu đi xuống mức 35,50 baht đổi 1 đô la.

Tỷ giá VND/USD lên cao nhất lịch sử

Với Việt Nam đồng, tỷ giá giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ cũng có diễn biến tương tự. Trong nhiều ngày qua, đô la Mỹ mạnh lên khiến đồng tiền của Việt Nam mất giá. Ngày 15/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước là 24.298 đồng/USD. Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại hầu hết giao dịch quanh mức 25.512 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 106,44 điểm.

Chuyên gia cho rằng tỷ giá USD/VND có thể lên 26.000 đồng.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD là 25.160 - 25.512 đồng/USD, mua vào và bán ra. Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND 25.190 - 25.512 đồng/USD. Trong khi đó, Techcombank là 25.135 - 25.512 đồng/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD ở 23.740 – 25.512 đồng/USD mua vào và bán ra. Còn ACB niêm yết ở mức 24.170 đồng/USD - 25.512 đồng/USD (mua vào - bán ra). Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 25.600 - 25.709 đồng/USD.

Đây là mức tỷ giá VND/USD cao nhất lịch sử.

Các chuyên gia cho rằng từ nay đến cuối năm tỷ giá sẽ vẫn tiếp tục tăng do tác động kết hợp từ kỳ vọng duy trì lãi suất dài hạn của Fed, nhu cầu USD trong thương mại, vai trò của USD như một tài sản trú ẩn an toàn. Đây là lý do tỷ giá USD/VND vẫn chưa thể hạ nhiệt như mong đợi, bất chấp việc Fed đã có động thái giảm lãi suất.

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân - Trưởng bộ môn Thị trường tài chính, Đại học Kinh tế TP HCM cho rằng áp lực tỷ giá cũng vẫn sẽ tăng cao trong tháng 11 này. Thậm chí cao điểm, đồng VND có thể mất giá 5%, tỷ giá tại các ngân hàng sẽ tiệm cận 26.000 đồng/USD .

“Chưa kể yếu tố bên ngoài, việc các doanh nghiệp thường tăng nhập khẩu hàng hóa để phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cuối năm do yếu tố mùa vụ và Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh mua vào tới 1 tỷ USD chỉ trong vòng 1 tháng cũng đủ gây áp lực lên tỷ giá,” ông Huân nói.

Chuyên gia phân tích thị trường, tài chính Peter Nurse chia sẻ trên Investing.com: "Theo chủ tịch Cục dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell, Fed không cần phải vội vàng cắt giảm lãi suất hơn nữa, đặc biệt là khi có sự không chắc chắn xung quanh sự trở lại Nhà Trắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Đầu tháng này, Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã hạ lãi suất chuẩn qua đêm 25 điểm cơ bản xuống mức 4,50%-4,75%, đây là lần giảm thứ hai liên tiếp. Sau phát biểu của ông Powell, các hợp đồng tương lai lãi suất định giá khoảng 60% khả năng lãi suất chính sách sẽ tiếp tục giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới, giảm so với mức khoảng 80% vào đầu tuần”.