Ông Trump công bố xả kho dự trữ dầu chiến lược - số lượng bao nhiêu?

Theo CNBC, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình WKRC tại Cincinnati, Tổng thống Trump khẳng định chính quyền sẽ thực hiện việc xả kho dự trữ xăng dầu và sau đó sẽ tiến hành lấp đầy lại khi điều kiện cho phép.

Chính quyền ông Trump dự định giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu khẩn cấp của Mỹ như một phần trong nỗ lực phối hợp của các quốc gia trên thế giới nhằm giảm bớt giá dầu thô và xăng tăng vọt trong bối cảnh chiến tranh Iran.

Việc giải phóng, được Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright công bố trong một tuyên bố, sẽ mất khoảng 120 ngày để hoàn tất. Dầu sẽ đến từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Bộ Năng lượng Mỹ. Đây là một phần trong kế hoạch của các quốc gia thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhằm giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ toàn cầu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá xăng dầu tại Mỹ đang chịu tác động tiêu cực từ những đứt gãy nguồn cung toàn cầu do cuộc xung đột tại Iran.

﻿Theo số liệu từ hiệp hội xe hơi AAA, giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng lên mức 3,58 USD mỗi gallon. Con số này đánh dấu mức tăng vọt gần 22% so với cùng kỳ tháng trước, thời điểm giá xăng vẫn còn duy trì ở mức khoảng 2,94 USD.

Mỹ sẽ xả kho dự trữ xăng dầu chiến lược để bình ổn giá.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đạt được thỏa thuận lịch sử về việc giải phóng 400 triệu thùng dầu để đối phó với tình trạng gián đoạn cung ứng.

﻿Đây là đợt can thiệp thị trường lớn nhất trong hơn 50 năm kể từ khi IEA được thành lập.

Với vị thế là thành viên chủ chốt của IEA cùng với hơn 30 nền kinh tế lớn tại châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á, vai trò của Hoa Kỳ trong chiến dịch này được giới quan sát đặc biệt quan tâm.

Giá dầu thô và xăng đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28/2. Cuộc chiến đã khiến giao thông vận tải biển gần như tê liệt ở eo biển Hormuz, nơi khoảng một phần năm lượng dầu của thế giới đi qua.

Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ hiện chứa khoảng 415 triệu thùng, khoảng 60% công suất, sau một loạt các đợt rút dầu của chính quyền ông Biden trước đây. Những động thái đó bao gồm việc bán kỷ lục 180 triệu thùng dầu để giúp giảm giá xăng sau khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022. Điều này đã vấp phải sự chỉ trích từ ông Trump và các đảng viên Cộng hòa khác.

Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ bổ sung lại kho dự trữ này. Kho dự trữ được tạo ra sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Ả Rập vào những năm 1970 trong các hang muối dọc theo bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ. Nó có sức chứa tối đa khoảng 713,5 triệu thùng.