Ông Trump: Có thể đạt thỏa thuận với Iran vào ngày mai, hoặc 'thổi tung mọi thứ'

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, ông Trump tin có thể đạt được thỏa thuận với Iran trước thứ Hai, nếu không ông sẽ cân nhắc “thổi tung mọi thứ và kiểm soát nguồn dầu mỏ”.

Những bình luận này được ông Trump đưa ra ngay sau khi ông đăng bài trên mạng xã hội cảnh báo Iran với những lời lẽ mạnh mẽ liên quan đến hạn chót ngày 6/4.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói: “Tôi nghĩ có khả năng cao là ngày mai sẽ có kết quả, họ đang đàm phán ngay bây giờ. Nếu họ không đạt được thỏa thuận nhanh chóng, tôi đang cân nhắc việc thổi tung mọi thứ và kiểm soát dầu mỏ ”.

Cùng ngày, ông Trump cũng yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, đe dọa sẽ tấn công nhà máy điện và các cây cầu của Iran nếu nước này không mở eo biển. Ông Trump viết: “Thứ Ba sẽ là Ngày Nhà Máy Điện”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi Iran đạt thỏa thuận với Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của nước này nếu không có kết quả. Ông từng nói rằng nếu không đạt được thỏa thuận thì Mỹ sẽ " tấn công từng nhà máy phát điện của Iran một cách rất mạnh mẽ ".

Trong khi lãnh đạo Iran vẫn tỏ ra cứng rắn từ khi xung đột bắt đầu, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gần đây cho biết họ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình với sự trung gian của Pakistan. Trong một bài đăng trên X (Twitter), ông Araghchi viết: “Chúng tôi vô cùng biết ơn Pakistan vì những nỗ lực của họ và chưa bao giờ từ chối đến Islamabad”. Ông cũng nói rằng Iran đang tìm kiếm “một kết thúc dứt khoát và lâu dài cho cuộc chiến bất hợp pháp”.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Iran và Oman gặp nhau vào Chủ nhật để thảo luận về việc giảm bớt gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Oman cho biết các bên thảo luận những phương án nhằm đảm bảo dòng vận chuyển thông suốt qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến đường biển chiến lược này đang bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Trung Đông.