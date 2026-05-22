Ông Trump chính thức tuyên bố gửi thêm 5.000 binh lính Mỹ đến Ba Lan

Hoàng Vân
|

Ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan.

- Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ trong một cuộc tập trận của NATO được tổ chức tại Ba Lan.

Động thái này diễn ra sau khi Lầu Năm Góc đột ngột hủy bỏ kế hoạch luân chuyển 4.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan vào tuần trước, gây ra sự hoang mang trong giới chức Ba Lan.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sau đó mô tả đây là sự trì hoãn chứ không phải là giảm quân số. Ông cũng nói rằng giới truyền thông đã "phản ứng thái quá".

“Dựa trên chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông Karol Nawrocki - Tổng thống Ba Lan hiện tại, người mà tôi tự hào đã ủng hộ và mối quan hệ của chúng ta với ông ấy, tôi vui mừng thông báo Mỹ sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social hôm 21/5.

Thông báo của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra sau quyết định rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Đức liên quan đến cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump đã gợi ý, số quân này có thể được chuyển đến Ba Lan, ca ngợi "mối quan hệ tuyệt vời" của ông với Tổng thống Nawrocki.

Lầu Năm Góc vẫn chưa làm rõ liệu "lực lượng bổ sung" ông Trump hứa có phải là lữ đoàn mà việc luân chuyển đã bị tạm dừng hay là lực lượng được rút khỏi Đức.

Theo phân tích của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Mỹ hiện có khoảng 80.000 binh sĩ đóng quân khắp châu Âu, trong đó hơn 38.000 binh sĩ đóng tại Đức.

Ba Lan có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân, được Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth mô tả là một “đồng minh kiểu mẫu”.

Nga đã nhiều lần lên án việc quân sự hóa ngày càng gia tăng ở châu Âu và cho rằng các chính phủ phương Tây đang sử dụng mối đe dọa do Nga bịa đặt để biện minh cho việc biến EU thành một khối quân sự và để đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề nội bộ.

Theo RT
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

