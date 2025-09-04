Ông Trump chỉ thị Lầu Năm Góc 'chuẩn bị răn đe' đối phương

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth cho biết, ông đã nhận được lệnh chuẩn bị cho một cuộc tái cấu trúc lực lượng vũ trang trên quy mô lớn.

“Đó là lý do tại sao Tổng thống Trump đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc chuẩn bị cho một cuộc thay đổi lịch sử của quân đội, để khôi phục tinh thần cũng như khả năng răn đe nhưng không phải vì chúng tôi muốn xung đột. Nước Mỹ không làm vậy, chúng tôi đã nói rõ điều đó với Trung Quốc, Nga và các nước khác”, ông Hegseth phát biểu.

Mới đây Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un âm mưu chống lại Hoa Kỳ sau khi họ gặp nhau tại Bắc Kinh trong một cuộc duyệt binh.

"Câu hỏi lớn cần được trả lời là liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có nhớ đến sự ủng hộ to lớn và 'máu' mà Hoa Kỳ đã đổ ra để giải phóng Trung Quốc khỏi một kẻ xâm lược nước ngoài rất thù địch hay không", ông Trump viết, nhắc về sự trợ giúp trong Thế chiến thứ II.

Tổng thống Donald Trump tức giận khi chứng kiến Nga - Trung Quốc - Triều Tiên xích lại gần nhau.

Tổng thống Putin đã có mặt tại Trung Quốc kể từ ngày 31 tháng 8 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, sau đó ông đến Bắc Kinh, nơi tiến hành một loạt cuộc họp với các nhà lãnh đạo không chỉ của các nước châu Á mà còn cả châu Âu.

Vào ngày 3 tháng 9, hai nhà lãnh đạo Putin và Tập Cận Bình đã tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ II. Bên cạnh đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng xuất hiện nhằm thể hiện sự đoàn kết.

Trong bài phát biểu khai mạc cuộc diễu binh, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố rằng Trung Quốc là "bất khả chiến bại": “Ngày nay, nhân loại đang đứng trước một lựa chọn: hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu, cùng thắng hay thua. Nhân dân Trung Quốc kiên định đứng về phía lẽ phải của lịch sử”.

Ông Tập còn tuyên bố rằng "sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là không thể ngăn cản" và Trung Quốc "sẽ không bao giờ khuất phục trước những kẻ bắt nạt" - một thuật ngữ thường được sử dụng trong diễn văn chính thức để ám chỉ Hoa Kỳ.