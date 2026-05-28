Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/5 tuyên bố ông không hài lòng với tình trạng đàm phán hiện tại với Iran và không loại trừ khả năng nối lại các hành động quân sự để buộc chính quyền Cộng hoà Hồi giáo phải đồng ý với các điều khoản do Mỹ đề xuất.

Tổng thống Trump nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với PBS News rằng Mỹ không hài lòng với các đề xuất hiện tại của Iran. Vì vậy, Mỹ sẽ không nương tay và có thể phải theo đuổi đến cùng các biện pháp quân sự để buộc Iran phải chấp thuận các điều khoản theo ý của Mỹ.

Theo ông Trump, Mỹ sẽ không bao giờ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc Iran chuyển giao uranium được làm giàu cao của mình cho các nước thứ ba.

Ông chủ Nhà Trắng nói rõ rằng, ông không thoải mái trước viễn cảnh Iran chuyển giao uranium được làm giàu cho phía Nga hoặc Trung Quốc.

Trước đó, một số ấn phẩm phương Tây đã công bố chi tiết về dự thảo thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, mà hai bên gần như đã đạt được.

Theo tài liệu này, để đổi lấy việc Iran dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, Iran sẽ được giải tỏa tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò dư luận của tờ New York Times cho thấy hơn một nửa (52%) số người Mỹ được hỏi ý kiến đã ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh với Iran, ngay cả khi không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Một số lượng người tương đương được hỏi tin rằng, ngay cả việc tăng cường các cuộc tấn công chống lại Iran cũng sẽ không dẫn đến việc Iran hủy bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Trong khi đó, có 37% công dân Mỹ ủng hộ việc nối lại chiến tranh nếu hai bên không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, chỉ có 22% ý kiến tin rằng Mỹ cuối cùng sẽ thành công trong việc ngăn chặn Iran tiếp tục làm giàu uranium đến cấp độ vũ khí.