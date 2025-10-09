Ông Trump ca ngợi thỏa thuận "lịch sử" giữa Israel và Hamas, tiết lộ điều đã nói với Thủ tướng Israel

Tiêu điểm

Tổng thống Trump, người đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận này, đã phát biểu trên mạng xã hội hôm thứ Tư rằng Israel và Hamas đã đồng ý với giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của ông, bao gồm việc Israel sẽ rút quân về ranh giới đã thỏa thuận.

Vài giờ sau khi công bố thỏa thuận đột phá giữa Israel và Hamas, Tổng thống Trump đã ca ngợi thỏa thuận này là một chiến thắng "lịch sử" sẽ mang lại hòa bình cho Trung Đông.

Các bên nói gì

Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết ông đã trao đổi với ông Trump và sẽ triệu tập cuộc họp chính phủ vào thứ Năm để ký kết thỏa thuận.

Hamas tuyên bố rằng thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza và Israel rút quân khỏi lãnh thổ này. Nhóm chiến binh này kêu gọi ông Trump và các bên khác buộc Israel "thực hiện đầy đủ các yêu cầu của thỏa thuận".

Hamas và Qatar, một trong những quốc gia trung gian cho các cuộc đàm phán, cũng cho biết trong các tuyên bố rằng thỏa thuận sẽ cho phép hàng viện trợ được đưa vào Gaza.

Trả lời trên Fox News tối thứ Tư, ông Trump nói: “Tôi vừa nói chuyện với Bibi Netanyahu cách đây ít lâu. Ông ấy nói không thể tin được, giờ thì mọi người đều quý mến tôi rồi. Tôi đã nói Israel không thể chống lại cả thế giới".

Bối cảnh

Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023 khi Hamas tiến hành một cuộc tấn công vào Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ khoảng 250 con tin. Theo Bộ Y tế Gaza, quân đội Israel kể từ đó đã tiến hành các chiến dịch đáp trả, khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, bao gồm cả thường dân và chiến binh, và tàn phá cơ sở hạ tầng.

Cuối tháng 9, ông Trump đã công bố một kế hoạch toàn diện gồm 20 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh và giải thoát những con tin còn lại. Kế hoạch này kêu gọi trao đổi các con tin Israel để lấy 250 tù nhân Palestine đang thụ án chung thân và 1.700 người Gaza bị Israel giam giữ trong chiến tranh.

Diễn biến sắp tới

Ông Trump, người đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận này, cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng các con tin sẽ được thả có thể vào thứ Hai.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên, cho biết tất cả các con tin còn sống, được cho là khoảng 20 người, dự kiến sẽ được thả ngay lập tức, có thể là vào Chủ nhật. Thi thể của tối đa 28 con tin sẽ được trao trả theo từng giai đoạn.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu chiến tranh có thực sự kết thúc hay không. Hamas đã công khai bác bỏ yêu cầu giải giáp vũ khí của ông Netanyahu, và không hề đề cập đến vũ khí của nhóm này trong các tuyên bố.

Các chi tiết cụ thể về việc trao đổi con tin lấy tù nhân và ranh giới rút quân của Israel vẫn chưa rõ ràng. Trong những tuyên bố ban đầu, Israel không đề cập đến việc rút quân. Mặc dù ông Netanyahu tuyên bố rằng tất cả các con tin Israel sẽ được đưa về nước, nhưng ông không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào khác.