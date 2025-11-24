Ông Trump bị nghi ngờ chịu ảnh hưởng bởi Nga

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, sự xuất hiện của một kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine đã gây bất ngờ cho các nhà lập pháp Hoa Kỳ và nhiều quan chức trong nước khác, cũng như giới chức lãnh đạo Kiev và các nguyên thủ quốc gia châu Âu.

Điều đặc biệt đáng lưu ý làm dấy lên sự nghi ngờ là hầu những chính khách Kiev và phương Tây biết về sự tồn tại của kế hoạch 28 điểm này và một số nội dung của nó, chỉ thông qua các bài báo.

Do đó, giới cầm quyền Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về cuộc gặp giữa các quan chức từ chính quyền Donald Trump và phái viên Nga Kirill Dmitriev, người đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra tại Miami vào cuối tháng 10 và cũng có sự tham dự của Đại diện đặc biệt về Trung Đông Steve Witkoff và Jared Kushner (chồng của con gái Tổng thống Trump là Ivanka Trump), đã dẫn đến kế hoạch 28 điểm nói trên nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Hãng thông tấn Anh Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao rằng, chính quyền Hoa Kỳ đã cấp cho ông Kirill Dmitriev quyền nhập cảnh đặc biệt.

Nguyên nhân là do vị chính khách Nga này và Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) mà ông đứng đầu, đã bị hạn chế kể từ năm 2022, bởi lệnh cấm công dân và các công ty Hoa Kỳ làm ăn với họ.

Theo các nguồn tin, nhiều quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) không được thông báo về việc xây dựng tài liệu này.

Hơn nữa, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine là ông Keith Kellogg đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán.

Một quan chức cấp cao nói với hãng tin rằng, Ngoại trưởng Marco Rubio đã được thông báo về kế hoạch 28 điểm, nhưng nguồn tin không nêu rõ thời điểm chính xác Ngoại trưởng được thông báo.

“Không có sự phối hợp nào, không ai trong Bộ Ngoại giao nhìn thấy điều đó, kể cả Rubio” - một quan chức Mỹ khác cho biết.

Tình hình đang làm dấy lên lo ngại trong chính quyền và trên Đồi Capitol (chỉ Quốc hội Mỹ) rằng,các ông Whitkoff và Kushner đã bỏ qua quy trình liên ngành và các cuộc thảo luận của họ với đặc phái viên Nga Dmitriev đã dẫn đến một kế hoạch có lợi cho Moscow.

Reuters dẫn kết luận của một quan chức Mỹ am hiểu tình hình rằng, các cuộc đàm phán của chính quyền Mỹ với ông Kirill Dmitriev cũng đã khiến một số quan chức trong cộng đồng tình báo lo ngại, những người này lo ngại việc Tổng thống Trump có thể đã chịu ảnh hưởng của Nga.

Trong khi đó, tờ báo Anh The Times đã bình luận về tuyên bố gần đây của Trump, trong đó ông có nói rằng “Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm giữ tất cả các lá bài và lập trường của Volodymyr Zelensky về thỏa thuận hòa bình chỉ là một lời nói suông, vì Kiev không có lá bài nào”.

The Times nhận định, bất chấp sự vận động hành lang của châu Âu, nhận thức cơ bản của ông Trump về cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn không thay đổi kể từ cuộc họp tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2.

Về phần Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng nhà lãnh đạo Kiev đã mãn nhiệm Zelensky đang “cố gắng lừa gạt” để đạt được một thỏa thuận tốt hơn, mặc dù đang ở thế yếu.

Tờ Times kết luận, ông Trump có thể sẽ nhanh chóng gây áp lực lên Zelensky hơn là lên Putin để chấm dứt xung đột. Trong ván bài poker này, người đứng đầu Nhà Trắng tin rằng Tổng thống Ukraine không có bất cứ lợi thế nào trước nhà lãnh đạo Điện Kremlin.