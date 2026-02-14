Ông Trump bất ngờ "phanh" một loạt lệnh cấm với Trung Quốc trước thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình

Chính quyền Mỹ đã tạm gác lại một loạt biện pháp an ninh công nghệ nhắm vào Bắc Kinh, bao gồm lệnh cấm hoạt động của China Telecom tại Mỹ, hạn chế bán thiết bị Trung Quốc cho các trung tâm dữ liệu Mỹ, và biện pháp nhằm ngăn bán xe tải và xe buýt điện Trung Quốc ở Mỹ, Reuters đưa tin.

Những quyết định này được chính quyền của ông Trump đưa ra trong bối cảnh 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị gặp nhau vào tháng 4.

Theo Reuters, đây là động thái mới nhất của chính quyền Mỹ nhằm kiềm chế các hành động có thể khiến Bắc Kinh tức giận, sau thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được giữa 2 nhà lãnh đạo hồi tháng 10. Trong cuộc gặp đó, Trung Quốc cũng cam kết hoãn các hạn chế xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu quan trọng cho sản xuất công nghệ toàn cầu.

Bộ Thương mại Mỹ bảo vệ hành động của mình, khẳng định vẫn đang sử dụng thẩm quyền để "giải quyết rủi ro an ninh quốc gia từ công nghệ nước ngoài".

Mặc dù động thái này được cho là nhằm giảm căng thẳng thương mại, một số nhà phê bình cho rằng nó khiến các trung tâm dữ liệu và công nghệ Mỹ dễ bị đe dọa từ Trung Quốc, đặc biệt khi nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu bùng nổ để phục vụ AI.

"Trong lúc chúng ta cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đất hiếm của Bắc Kinh, thật trớ trêu khi lại để Bắc Kinh có thêm đòn bẩy mới đối với kinh tế Mỹ – từ hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, AI cho đến xe điện", Matt Pottinger, người từng đảm nhiệm vai trò phó cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, nhận định.

Trong khi đó, Wendy Cutler, cựu quyền phó đại diện thương mại Mỹ, hiện làm việc tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho rằng việc hoãn các biện pháp trừng phạt công nghệ là hợp lý khi chính quyền Mỹ tìm kiếm "ổn định" với Trung Quốc. Bà nhấn mạnh Trung Quốc có đòn bẩy mạnh mẽ với đất hiếm và sẵn sàng sử dụng nó, khiến tổng thống Mỹ bị ràng buộc.

Về phần mình, Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh hoan nghênh hợp tác với Mỹ để biến năm 2026 thành "năm mà hai nước lớn tiến tới tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng lợi".