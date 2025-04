Ông trùm xe tải tại VN có SUV mới 'chất chơi': Ngang cỡ Yaris Cross, sạc 5 phút đi được 100km

Dongfeng Nano 06 2025 vừa ra mắt tại Trung Quốc ngày 8/4/2025.

Thị trường ô tô hiện nay chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực xe năng lượng mới, với tốc độ phát triển mạnh mẽ như sóng cuộn. Dữ liệu cho thấy chỉ số xe năng lượng mới liên tục tăng, thể hiện sức sống mạnh mẽ của thị trường.

Năm 2025, các hãng xe truyền thống đang đẩy nhanh việc bố trí trong lĩnh vực xe năng lượng mới, nỗ lực giành lấy lợi thế tiên phong trong cuộc chiến chuyển đổi này.

Trong bối cảnh đó, Dongfeng Nano, thương hiệu xe điện quốc dân do Dongfeng Motor đầu tư phát triển, đã chính thức ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới - Nano 06, ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn ngành và đông đảo người tiêu dùng.

Dongfeng Nano là thương hiệu xe điện chuyên nghiệp dành cho thị trường bình dân, được Dongfeng Motor đặc biệt chú trọng phát triển trong chiến lược xe năng lượng mới. Kể từ khi ra đời, thương hiệu này đã mang trên mình sứ mệnh quan trọng.

Trong quá trình chuyển đổi chiến lược xe năng lượng mới, Dongfeng Nano đã gặt hái thành công bước đầu với mẫu xe Nano 01. Doanh số của 01 liên tục tăng, đạt 10.016 xe vào tháng 11 năm 2024, và đạt mức tăng trưởng dương 9 tháng liên tiếp. Thành tích này không chỉ xây dựng danh tiếng cho Dongfeng nano mà còn chứng minh tính khả thi của triết lý "giá cả phải chăng + công nghệ phổ cập" của hãng.

Điều này càng khiến mọi người kỳ vọng vào các sản phẩm tiếp theo của Dongfeng Nano. Sự xuất hiện của Dongfeng Nano 06 chắc chắn là tín hiệu quan trọng cho thấy Dongfeng Nano tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ trên thị trường xe năng lượng mới.

Thiết kế bắt mắt

Ấn tượng đầu tiên về Nano 06 chính là thiết kế ngoại thất bắt mắt. Xe sở hữu phong cách thiết kế hiện đại và “chất chơi” đúng nghĩa.

Khác với kiểu dáng tròn trịa, mềm mại của Nanoi 01, Nano 06 trông giống như một khối rubik hình học đầy cá tính.

Toàn bộ xe sử dụng các đường nét thẳng và khối hình học lập thể, tạo nên phong cách cứng cáp, mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn cứng nhắc, những đường nét nghiêng và bề mặt cong mềm mại được kết hợp khéo léo, phá vỡ sự đơn điệu của thiết kế hình hộp, mang đến cho chiếc xe vẻ linh hoạt.

Sự kết hợp hài hòa giữa cứng cáp và mềm mại tạo nên một tổng thể cân đối và ấn tượng. Thiết kế đèn liền mạch không chỉ là xu hướng hiện nay mà còn củng cố đặc điểm nhận diện thương hiệu của Dongfeng Nano. Thiết kế này giúp Nano 06 và 01 có phong cách đồng nhất về mặt thị giác, tăng cường dấu ấn thương hiệu và khả năng nhận diện mẫu xe.

Đáng chú ý, Dongfeng Nano 06 còn áp dụng triết lý đồng sáng tạo với người dùng trong quá trình thiết kế. Về màu sắc, hãng đã hợp tác với Tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc để cho ra mắt một loạt màu xe độc đáo. Các màu xe như "Trắng đạp sóng", "Cam ánh sáng"... đều lấy cảm hứng từ thiên nhiên, mỗi màu sắc như kể một câu chuyện riêng. Điều này cho phép người tiêu dùng tìm thấy màu sắc phù hợp với cá tính và phong cách sống của mình, thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo và mang đến nhiều lựa chọn cá nhân hóa hơn.

Về kích thước, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4306 x 1868 x 1645 mm, chiều dài cơ sở 2715 mm. Xe thuộc phân khúc gầm cao hạng B, cạnh tranh với BYD Yuan Up, Baojun Yep Plus, Kia Seltos, Toyota Yaris Cross…

Nội thất của Dongfeng Nano 06 cũng được thiết kế rất tinh tế. Đèn LED trên bảng điều khiển trung tâm mô phỏng gợn sóng nước, đèn LED âm thanh bên cửa lan tỏa như những gợn sóng, những thiết kế này đều lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Sự kết hợp này mang đến không gian nội thất ấm áp và kỳ diệu.

Một điểm nổi bật khác của Dongfeng Nano 06 là thiết kế cửa cốp độc nhất trong phân khúc. Kiểu mở cửa hai phần trên dưới này từng là trang bị độc quyền của những chiếc xe sang.

Nay Dongfeng Nano 06 đã áp dụng thiết kế này, giúp nhiều người tiêu dùng hơn có thể trải nghiệm cảm giác sang trọng độc đáo. Khi cửa dưới được mở ra, nó nằm cùng mặt phẳng với khoang hành lý. Thiết kế chu đáo này giúp người dùng dễ dàng vận chuyển đồ vật cồng kềnh, cho dù là gói hàng lớn khi mua sắm hàng ngày hay thiết bị cắm trại khi đi du lịch.

Hơn nữa, chất liệu bề mặt của cửa cốp được thiết kế tỉ mỉ, có thể biến thành bàn thao tác ngoài trời khi cắm trại.

Với khả năng chịu tải hơn 150 kg, tính ổn định của nó cực kỳ tốt. Hãy tưởng tượng, ở một nơi có phong cảnh đẹp ngoài trời, mở cửa cốp của Nammi 06, biến nó thành bếp ngoài trời hoặc chỗ nghỉ ngơi tạm thời, cùng gia đình và bạn bè tận hưởng thời gian thư giãn, thật là một khung cảnh tuyệt vời.

Thiết kế này không chỉ mở rộng chức năng sử dụng của xe mà còn kết nối chặt chẽ xe với cuộc sống ngoài trời. Đồng thời, nó đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay về cuộc sống giải trí ngoài trời, mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm cuộc sống phong phú và đa dạng hơn.

Công nghệ hiện đại

Về mặt kỹ thuật, Dongfeng Nano 06 được xây dựng dựa trên kiến trúc lượng tử tự nghiên cứu và phát triển toàn diện. Kiến trúc này có bốn ưu điểm nổi bật là "không gian tối ưu, an toàn tối ưu, hiệu suất năng lượng tối ưu và điều khiển thông minh tối ưu".

Về không gian, thông qua thiết kế tối ưu hóa, mang đến cho hành khách trong xe không gian lái xe rộng rãi và thoải mái.

Về an toàn, hệ thống bảo vệ an toàn toàn diện đảm bảo an toàn cho hành trình.

Về hiệu suất năng lượng, công nghệ tiên tiến giúp xe kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng xuất sắc.

Cụ thể, xe sử dụng động cơ điện đơn giúp sản sinh công suất tối đa 184 mã lực, cho tốc độ tối đa 150km/h. Xe được trang bị pin Mach E với công nghệ sạc siêu nhanh 3C, cho phép sạc 5 phút đi được 100km, sạc từ 30% lên 80% chỉ trong 18 phút.

Về điều khiển thông minh, xe có khả năng điều khiển thông minh và chính xác cho tất cả các hệ thống. Ngoài ra, Dongfeng Nano 06 dự kiến sẽ được trang bị hệ thống lái thông minh DJI.

Cụ thể, Nano 06 dự kiến sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh cao cấp, bao gồm hỗ trợ lái xe tự động trên đường cao tốc, hỗ trợ lái xe tự động trong thành phố với chức năng ghi nhớ lộ trình, hỗ trợ lùi xe theo dấu vết và hỗ trợ đỗ xe tự động. Xe sẽ được mở bán trong tháng 4 này.

Tập đoàn Dongfeng Motor là nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc, có trụ sở đặt tại Vũ Hán. Dongfeng là một trong 4 nhà sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc, cùng với Changan Motors, FAW Group và SAIC Motor. Đây cũng là thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam với các dòng xe tải hạng nhẹ đến hạng nặng.