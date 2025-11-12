Ông trùm xe tải tại Việt Nam vừa ra mắt xe điện ngang cỡ Toyota Camry, giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng

Dongfeng vừa chính thức giới thiệu mẫu sedan điện eπ 007+, một phiên bản nâng cấp của dòng eπ 007 tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe mới có ba phiên bản, với giá bán dao động từ 144.900 đến 154.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 20.300 – 21.700 USD, quy đổi từ 534 - 570 triệu đồng).

So với thế hệ tiền nhiệm, eπ 007+ ghi nhận một loạt nâng cấp đáng chú ý, trong đó nổi bật là việc trang bị tiêu chuẩn hệ thống LiDAR trên tất cả các phiên bản. Xe cũng sử dụng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P và vận hành trên nền tảng hệ điều hành eπOS 2.0 hoàn toàn mới.

Về thiết kế, eπ 007+ vẫn giữ nguyên phong cách của mẫu hiện tại, nhưng bổ sung thêm hai tùy chọn màu ngoại thất mới gồm “Sky Grey” và “Harbour Blue”. Thân xe mang đường nét mềm mại, tay nắm cửa phẳng, bộ mâm năm chấu cùng màu thân xe và hệ thống LiDAR tích hợp thêm đèn báo hỗ trợ lái.

Kích thước tổng thể của xe đạt chiều dài 4.880 mm, rộng 1.915 mm, cao 1.476 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.915 mm cho thấy đây là mẫu sedan thuộc phân khúc cỡ trung đến lớn.

Khoang nội thất tiếp tục duy trì phong cách tối giản, hiện đại. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 15,6 inch độ phân giải 2,5K, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Hệ thống eπOS 2.0 hỗ trợ các tính năng tương tác thông minh như chia đôi màn hình, cá nhân hóa hình nền và tích hợp các mô hình ngôn ngữ AI lớn như Doubao và Deepseek.

Về tiện nghi, eπ 007+ được trang bị nút mở cửa điện trên cả bốn cửa, vô lăng bọc da có sưởi và hệ thống ghế ngồi sử dụng vải siêu mềm cùng lớp bọt đàn hồi cao. Hệ thống massage trên toàn bộ ghế đã được nâng cấp, cung cấp 8 điểm massage với cường độ tăng 30% và vùng tác động mở rộng thêm 15%.

Dưới nắp ca-pô, Dongfeng eπ 007+ mang đến hai tùy chọn hệ truyền động: xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) và xe điện thuần túy (EV).

- Phiên bản EREV kết hợp động cơ xăng 1.5L (công suất 77kW) với mô-tơ điện 160kW (214 mã lực), sử dụng pin lithium-ion sắt phosphate.

- Phiên bản EV có hai cấu hình: dẫn động cầu sau với một mô-tơ 200kW (268 mã lực), và dẫn động bốn bánh hai mô-tơ cho tổng công suất 400kW (536 mã lực). Biến thể mạnh nhất có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 3 giây.

Với những nâng cấp toàn diện về công nghệ, tính năng an toàn và hiệu suất, Dongfeng eπ 007+ được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của thương hiệu trong phân khúc sedan điện tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nội địa như BYD Seal hay Zeekr 007.

Theo CNC﻿