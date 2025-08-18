'Ông trùm' xe tải tại Việt Nam ra mắt SUV ngang cỡ Honda CR-V: siêu tiết kiệm xăng chỉ 2,4L/100 km, giá chưa tới 500 triệu đồng

Ngày 11/8, thương hiệu Trung Quốc Dongfeng chính thức mở bán trước mẫu SUV hybrid sạc điện Aeolus L8 tại thị trường trong nước. Mẫu xe này gây chú ý khi có phạm vi hoạt động toàn diện lên tới 2.245 km, theo thử nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Ô tô Trung Quốc (CATARC). Xe dự kiến cũng sẽ xuất khẩu sang Trung Đông và Nam Mỹ.

Aeolus L8 được cung cấp với 4 phiên bản, giá từ 129.900 – 149.900 nhân dân tệ (tương đương 475 – 548 triệu đồng). Xe trang bị hệ thống hybrid Dongfeng Mach với tổng công suất 265 kW (355 mã lực), kết hợp động cơ 1.5T, mô-tơ điện và pin lithium-ion sắt-phosphate dung lượng 30,3 kWh.

Phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện (theo CLTC) đạt 125 km và 185 km, trong khi thử nghiệm thực tế cho kết quả 248 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu toàn phần chỉ 2,4L/100 km. Bộ pin hỗ trợ sạc nhanh 3C, nạp từ 20% đến 80% trong 18 phút.

Về thiết kế, Dongfeng Aeolus L8 PHEV 2025 nổi bật với dải đèn chiếu sáng xuyên suốt ở cả phía trước và sau, tay nắm cửa dạng bán ẩn cùng bộ vành đa chấu hiện đại. Kích thước tổng thể của SUV hạng C này lần lượt là 4.762 x 1.910 x 1.677 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.825 mm. Xe có 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm trắng, xanh lá, xám (2 tông), bạc và đen.

Khoang lái nổi bật với bảng đồng hồ LCD 12,3 inch, màn hình trung tâm nổi 14,6 inch tích hợp trợ lý giọng nói AI DeepSeek và Doubao của ByteDance. Ngoài ra còn có gương chiếu hậu kỹ thuật số, 6 túi khí và 28 không gian lưu trữ.

Tiện nghi trên Aeolus L8 hướng đến trải nghiệm cao cấp: màn hình trần 15,6 inch 2,5K cho hàng ghế sau. Ghế ngồi trên Aeolus L8 hỗ trợ 24 chế độ massage, thông gió 3 cấp độ và sưởi ấm, đi kèm hệ thống âm thanh cao cấp gồm 19 loa. Tiện nghi trên xe còn được bổ sung tủ lạnh dung tích 4,5 lít với dải nhiệt độ từ 12-42°C. Cùng với đó bàn nhỏ cho hàng ghế sau kích thước 220 x 330 mm, chịu tải tối đa 10 kg.

Về khả năng hỗ trợ lái, Aeolus L8 được trang bị tới 28 tính năng ADAS cấp độ 2, giúp nâng cao an toàn và sự tiện nghi khi vận hành. Đồng thời, SUV này còn được trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số, 6 túi khí.

Với loạt trang bị công nghệ và tiện ích, Aeolus L8 được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV hybrid tại thị trường Trung Quốc và quốc tế.



