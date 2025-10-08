'Ông trùm' xe tải tại Việt Nam ra mắt SUV ngang cỡ Honda CR-V: đi Hà Nội-Quảng Bình chỉ trong 1 lần sạc, giá chưa tới 500 triệu đồng

Thương hiệu Venucia thuộc liên doanh Dongfeng – Nissan vừa chính thức trình làng mẫu SUV chạy điện Venucia VX6 2026, đánh dấu bước nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ và hiệu suất trong phân khúc. Xe có giá bán dao động từ 112.900 đến 145.900 Nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc (tương đương khoảng 418 – 540 triệu đồng).

Về thiết kế, Venucia VX6 2026 vẫn theo đuổi ngôn ngữ Star Design đặc trưng, nhấn mạnh sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED tách rời và dải đèn định vị hình chữ “V”, tạo nên nhận diện đặc trưng của thương hiệu. Đuôi xe được tinh chỉnh gọn gàng, sử dụng đèn hậu LED liền mạch và cánh gió thể thao, mang lại diện mạo năng động hơn.

Venucia VX6 được trang bị tiêu chuẩn mâm 17 inch cùng lốp 225/65 R17, trong khi các phiên bản cao cấp có thể lựa chọn mâm 18 hoặc 19 inch (lốp 235/60 R18 và 235/55 R19). Xe có 6 màu sơn ngoại thất, bao gồm trắng Very White, xám Magnificent Gray, xanh Cool Blue, xanh Black/Blue và xanh Unburnt Green.

Kích thước tổng thể 4.658 x 1.890 x 1.656 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm, nhỉnh hơn so với Mazda CX-5, giúp xe nằm vững trong phân khúc SUV hạng C.

Khoang nội thất của VX6 được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại, với bảng táp-lô liền mạch và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn dạng nổi. Phiên bản cao cấp sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155, giúp xử lý nhanh các tác vụ giải trí, điều hướng và hỗ trợ lái.

Hệ thống vận hành trên nền Lighthouse OS 2.0, cho phép tương tác tự nhiên giữa người và xe, đồng thời hỗ trợ khóa xe bằng Bluetooth, hệ thống lái hỗ trợ cấp độ 2 (Level 2 ADAS), camera 540 độ toàn cảnh và đỗ xe tự động FAP (Full Automatic Parking).

Về tiện nghi, Venucia VX6 trang bị điều hòa tự động hai vùng, cốp điện, kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ (Adaptive Cruise Control) và cảnh báo chệch làn đường. Phiên bản cao cấp nhất có thêm đèn pha thích ứng thông minh cùng hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, giúp tăng trải nghiệm và sự an toàn trong vận hành.

Về sức mạnh, VX6 2026 được trang bị động cơ điện đặt cầu trước, sản sinh công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, cho phép tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 8,8 giây và đạt tốc độ tối đa 155 km/h. Xe sử dụng hai tùy chọn pin 53 kWh và 58 kWh, tương ứng phạm vi hoạt động 450 km hoặc 520 km cho mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn CLTC.

Với sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến và mức giá cạnh tranh, Venucia VX6 2026 được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của Dongfeng – Nissan trong cuộc đua xe điện tại Trung Quốc.