'Ông trùm' xe tải tại Việt Nam ra mắt mẫu SUV ngang cỡ Hyundai Santa Fe: thiết kế hiện đại, đi Hà Nội - Huế chỉ trong một lần sạc

Theo CNC, thương hiệu Avatr thuộc liên doanh Changan - Huawei - CATL đã chính thức trình làng mẫu SUV cỡ trung mang tên Avatr 07 2026. Xe tập trung cải tiến công nghệ, nâng cao trải nghiệm người dùng và bổ sung nhiều tính năng mới.

Avatr 07 2026 có tất cả 6 phiên bản với mức giá dao động từ 219.900-279.900 NDT (tương đương 816 triệu đồng - 1,03 tỷ đồng). SUV hạng D này cạnh tranh với Li Auto L6, Tesla Model Y, Zeekr 7X và Luxeed R7.﻿

Ngoại thất của Avatr 07 2026 vẫn giữ nguyên triết lý thiết kế Future Elegance (tạm dịch: sự thanh lịch trong tương lai) với điểm nhấn là dải đèn LED ban ngày đặc trưng và cụm đèn pha 204 bóng LED ứng dụng công nghệ dẫn sáng hai tầng. Logo phát sáng và màn hình tương tác Halo khổng lồ kích thước 151x1.249 mm kéo dài từ kính chắn gió đến nắp capo tạo nên diện mạo đậm chất tương lai.﻿

Avatr 07 2026 có kích thước 4.825 x 1.980 x 1.610 - 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.940 mm. Thiết kế hông xe thể thao với tay nắm cửa ẩn, gương chiếu hậu điện tử và mâm xe cỡ lớn. Phần đuôi được tinh giản, mang lại cảm giác gọn gàng, hiện đại. Ngoài ra, Avatr giới thiệu màu sơn mới xanh trong suốt, nâng tổng số tùy chọn màu ngoại thất lên con số 6.﻿

Khoang nội thất Avatr 07 2026 được trang bị buồng lái Huawei Hongmeng Cockpit 5.0. Cụm màn hình hiển thị gồm màn hình 4K 35,4 inch, màn hình trung tâm 15,6 inch kết hợp cùng hệ thống ánh sáng nội thất, bọc da cao cấp và tùy chọn màu mới là nâu đá.﻿

Điểm nhấn của Avatr 07 2026 còn đến từ gương chiếu hậu truyền thông trực tuyến, ghế massage không trọng lực kép, hệ thống âm thanh British Treasure 25 loa tiêu chuẩn và tủ lạnh mini 4 lít tùy chọn.

Về sức mạnh, Avatr 07 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ là mở rộng phạm vi (EREV) và phiên bản thuần điện (BEV). Ở biến thể EREV, SUV sử dụng bộ mở rộng phạm vi 1,5L cho công suất tối đa 156 mã lực, kết hợp với động cơ điện 314 mã lực dẫn động cầu sau hoặc thêm động cơ trước 178 mã lực cho hệ dẫn động bốn bánh.﻿

Pin 39,05 kWh cho Avatr 07 2026 biến thể EREV có phạm vi hoạt động thuần điện 195 km, trong khi bản pin siêu hybrid Ningde Times Xiaoyao mới đạt 333 km chạy điện, tổng phạm vi 1.200 km và hỗ trợ sạc nhanh 5C từ 30% lên 80% chỉ dưới 10 phút.﻿

Phiên bản thuần điện sử dụng nền tảng 800V silicon carbide, có hai tùy chọn là dẫn động cầu sau với công suất 343 mã lực và dẫn động bốn bánh với công suất 255 mã lực ở cầu trước và 343 mã lực ở cầu sau. Cả hai đều dùng pin siêu nạp CATL Shenxing dung lượng 82,16 kWh, cho phạm vi 650 km (dẫn động cầu sau) và 610 km (dẫn động bốn bánh). Pin hỗ trợ sạc nhanh tối đa 420 kW, rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.﻿

Không chỉ nâng cấp hệ truyền động, Avatr 07 2026 còn cải thiện khung gầm thông minh Taihang với lò xo cuộn ứng suất cao, thanh chống lật trước và thanh hiệu chỉnh sau, mang lại trải nghiệm lái linh hoạt, ổn định hơn. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ lái xe Huawei Qiankun ADS 4.0 trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, cùng với tính năng đèn xanh lái thông minh hỗ trợ tối đa cho người dùng.﻿