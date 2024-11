"Ông trùm" xe tải sắp ra mắt thị trường Việt Nam mẫu SUV mới: Tiêu thụ chỉ 4,2 lít/100km, cạnh tranh Mazda CX-5

Theo thông tin được đăng tải trên fanpage Dongfeng Motor Vietnam, hãng xe Trung Quốc này sẽ là cái tên tiếp theo tới từ đất nước tỷ dân gia nhập thị trường Việt Nam trong năm 2024.

Dongfeng dự kiến chính thức ra mắt khách Việt vào ngày 12/11 với 4 mẫu xe mới, bao gồm Huge, Mage, E70 và Box. Trong đó, Dongfeng Mage là mẫu SUV/crossover thuộc phân khúc cỡ C, cạnh tranh với Mazda CX-5, Honda CR-V và Ford Territory.

Mage ra đời dựa trên cơ sở gầm bệ DSMA 2.0 do Dongfeng phát triển dành cho xe máy xăng và ô tô điện. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.650 x 1.905 x 1.630 mm và chiều dài cơ sở 2.775 mm. So với những đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C, Dongfeng Mage có kích thước lớn hơn đáng kể.

Bên ngoài, Dongfeng Mage được thiết kế theo phong cách khá trẻ trung và thể thao. Mẫu xe này được trang bị lưới tản nhiệt hình thang ngược cỡ lớn, trang trí bằng các nẹp mạ crôm nằm dọc. Bên cạnh đó là cụm đèn pha mỏng và dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe. Cản trước của Dongfeng Mage đi kèm đèn sương mù độc đáo và hốc gió trung tâm rộng với viền mạ crôm.

Ở hông xe, Dongfeng Mage đi kèm những đường dập gân sắc sảo và tay nắm cửa ẩn. Vành la-zăng của xe có thiết kế 5 chấu kép hình ngôi sao và phay xước 2 màu.

Phía sau xe, mẫu SUV cỡ C này sở hữu cụm đèn pha mỏng và nối liền với nhau. Trong khi đó, cánh gió mui tích hợp 2 đèn phanh nằm dọc theo phong cách xe đua. Cản sau của xe đi kèm bộ khuếch tán gió và 4 đầu ống xả chia đều sang hai bên.

Về nội thất, Dongfeng Mage sở hữu không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi khá rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lớn. Xe trang bị mặt táp-lô với thiết kế đa tầng, vô lăng 2 chấu vát đáy, tích hợp phím chức năng và cửa gió điều hòa trung tâm hình lục giác, trang trí bằng những chi tiết mạ crôm. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch trong khi màn hình cảm ứng trung tâm của xe có thiết kế dọc và kích thước 13,2 inch.

Ngoài ra, xe còn có những trang bị khác như ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, hệ thống âm thanh 6 loa, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, cần số điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm.

Dongfeng Mage có 2 phiên bản xe xăng Dongfeng Mage ICE và phiên bản xe lai điện Dongfeng Mage HEV. Điểm nhấn của Dongfeng Mage là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 288 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại lên đến 565 Nm. Ngoài ra, xe còn được trang bị hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe tăng tốc từ 0-100 km mất 6s. Mức tiêu thụ nhiên liệu của bản ICE là 7.2 L/100km và bản HEV là 4.2 L/100km.

Trang bị an toàn của mẫu xe này ở thị trường nước ngoài cũng khá đa dạng với 6 túi khí, camera 540 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ lái khi tắc đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Theo thông tin từ hãng, Dongfeng sẽ khai trương showroom 4S đầu tiên tại TP Hà Nội trong tháng 11, đồng thời tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc.

Hãng xe Dongfeng (Dongfeng Motor Corporation) là một trong những công ty sản xuất ô tô lớn nhất và có uy tín tại Trung Quốc, được thành lập vào năm 1969. Dongfeng sản xuất nhiều loại ô tô, bao gồm xe hạng nhẹ, xe hạng trung và xe hạng nặng. Hãng xe Trung Quốc này cung cấp cả xe con, xe tải, xe buýt và xe chuyên dụng. Hãng cũng nổi tiếng tại Việt Nam với các mẫu xe tải.

Hãng đã hợp tác với nhiều tập đoàn ô tô quốc tế, như Nissan, PSA Group (Peugeot và Citroën), Kia Motors, Volvo và Honda, để sản xuất và phân phối các mẫu xe hợp tác trong thị trường Trung Quốc và quốc tế.